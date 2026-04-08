Querétaro, 8 de abril de 2026. —El presidente municipal Felipe Macías Olvera firmará este jueves con la Secretaría de Gobierno del Estado el convenio de adhesión al Programa Estatal de Regularización Administrativa Voluntaria para Establecimientos con Venta de Bebidas Alcohólicas, que permitirá a antros, bares y restaurantes del municipio poner al día permisos y licencias.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno municipal, Miguel Ángel Torres Olguín, quien adelantó que el ayuntamiento abrirá una ventanilla paralela para que los interesados regularicen su situación de manera inmediata una vez vigente el acuerdo intermunicipal.

El convenio se enmarca en el programa publicado el fin de semana en el Periódico Oficial del Estado "La Sombra de Arteaga", cuyos lineamientos buscan homologar criterios administrativos y abrir una ruta voluntaria para los giros que operan sin licencia al día.

Torres Olguín detalló que el tema se discutió en dos reuniones previas con representantes del sector nocturno: la primera en el Centro Cívico, encabezada por la propia Secretaría de Gobierno municipal, y una segunda en el Centro de Congresos convocada por el secretario estatal Eric Gudiño Torres, donde participaron dueños de antros y restaurantes vinculados con la vida nocturna de la capital.

Pese a la firma del convenio, el funcionario aseguró que los operativos de inspección municipal no se reducirán. El corte al día ofrecido por la dependencia indica 2 mil 904 visitas realizadas, 91 procedimientos administrativos abiertos —que van desde multas hasta clausuras y aseguramientos— y, específicamente en el giro de antros y bares, 77 establecimientos clausurados.

El reporte abarca el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 5 de abril de 2026, según precisó Torres Olguín, en una continuidad del Plan Orden que opera la administración de Felifer Macías desde octubre del año pasado.

"No bajar la guardia sobre los operativos, al contrario, incrementarlos", dijo el secretario al citar la instrucción que recibió del alcalde para la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a cargo de Juan Luis Ferrusca.

El fin de semana se clausuró un establecimiento por presencia de menores de edad en la delegación de Felipe Carrillo Puerto, sin que la dependencia ofreciera el nombre del negocio por tratarse de información reservada del expediente administrativo.

Cierre Digital reporta 802 establecimientos dados de alta y 20 clausuras

En paralelo a los operativos físicos, el municipio opera el sistema de Cierre Digital, una plataforma de supervisión remota desarrollada con la Secretaría de Innovación y Tecnología que permite verificar en tiempo real el cumplimiento de horarios de los establecimientos del giro nocturno.

Torres Olguín reportó 802 establecimientos dados de alta en la herramienta, 2 mil 311 visitas asociadas al esquema, 27 procedimientos administrativos derivados de incumplimientos y 20 clausuras concretadas a partir de las alertas generadas por el sistema. La herramienta se integra al ordenamiento del comercio en zonas de alta concurrencia que el municipio ha priorizado durante el último año.

¿Cuándo será la capacitación a dueños de antros y bares en Querétaro?

El próximo lunes la Secretaría de Gobierno municipal convocará en bloque a una reunión de capacitación con dueños de antros, bares y restaurantes para presentar los ajustes que se hicieron a la plataforma del Cierre Digital. Torres Olguín explicó que la Secretaría de Innovación y Tecnología perfeccionó funciones del sistema con el objetivo de elevar la efectividad de la supervisión, sin que haya detallado las modificaciones específicas que se darán a conocer en el encuentro.

En materia de alcohol adulterado, el funcionario adelantó que los operativos correspondientes serán encabezados por la Secretaría de Salud del estado, dependencia con competencia sanitaria en la materia, mientras que el ayuntamiento mantendrá su rol de coordinación operativa.