Querétaro, 8 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González reconoció que el Hospital General de Querétaro enfrenta limitaciones de capacidad para atender a los pacientes que llegan a sus instalaciones, y admitió que el número de camas disponibles se queda corto frente al crecimiento poblacional del estado.
El mandatario sostuvo que su administración evalúa una inversión adicional para ampliar la capacidad del nosocomio, aunque advirtió que 2026 es un año marcado por la presión financiera, lo que condiciona los márgenes de maniobra para fortalecer la infraestructura hospitalaria.
"A veces se nos complica el número de camas que nos faltan para poder ayudar a los que van llegando, pero seguimos trabajando en eso", expresó el gobernador al ser cuestionado sobre la situación del principal hospital estatal.
Kuri precisó que cuando llegó a la administración estatal se equipó el nosocomio con 130 camas adicionales, pero el dinamismo demográfico de Querétaro ha rebasado esa capacidad.
La declaración confirma una de las críticas recurrentes al sistema sanitario estatal: el déficit de camas frente a una entidad que mantiene tasas de crecimiento poblacional superiores al promedio nacional.
El nuevo Hospital General de Querétaro, ubicado en Prolongación Zaragoza, abrió operaciones en marzo de 2021 con una capacidad inicial de 120 camas censables, 103 no censables, 11 salas de cirugía y 33 especialidades médicas.
El equipamiento posterior amplió esa cifra, pero la demanda sostenida de los últimos años ha vuelto a tensar la operación cotidiana del recinto, particularmente en áreas como urgencias y hospitalización general.
Kuri descartó la posibilidad de reutilizar el antiguo Hospital General, ubicado sobre Avenida 5 de febrero, como alternativa para incrementar la oferta de camas en el estado.
"La inversión es enorme del antiguo hospital, porque habría que tirar, se ve muy complicado", precisó el mandatario. El antiguo inmueble había sido considerado en 2022 para una donación al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la intención de que esa institución instalara ahí una nueva unidad médica, aunque el proyecto no ha avanzado al ritmo previsto.
Sobre la situación del personal sanitario, el gobernador reconoció que existe una rotación importante en algunos sectores del hospital, pero rechazó que las renuncias recientes de aproximadamente 30 enfermeros respondan a un fenómeno coyuntural.
"No es de los últimos meses, digamos que es permanente, y nosotros permanentemente estamos contratando", aseguró. El mandatario explicó que las contrataciones se realizan bajo esquema de contrato temporal porque la Federación no ha abierto plazas nuevas, lo que limita la capacidad de la administración estatal para ofrecer condiciones laborales más estables al personal médico y de enfermería.
Cuestionado sobre el monto del presupuesto que se destinará a salud durante 2026 considerando estas necesidades, el gobernador respondió que no recordaba la cifra exacta.
La Secretaría de Salud del estado no ha emitido un desglose público sobre la inversión específica que se canalizaría al Hospital General de Querétaro durante el presente ejercicio fiscal ni sobre el calendario para resolver el déficit de camas reconocido por el mandatario.