Querétaro, 8 de abril de 2026. —Colectivos ciudadanos encabezados por Cívica entregarán al municipio de Querétaro el 15 de abril un diagnóstico sobre la situación del comercio en el Centro Histórico, acompañado de una propuesta de solución que servirá para replantear la estrategia frente al ambulantaje.

Así lo informó el secretario de Gobierno municipal, Miguel Ángel Torres Olguín, quien detalló que el ejercicio se realizará bajo la figura de diálogo ciudadano contemplada en la Ley de Participación Ciudadana, con la colaboración adicional de un colectivo de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Londres.

El funcionario, quien asumió el cargo el 1 de abril en sustitución de Federico de los Cobos y Vega, explicó que los colectivos han realizado entrevistas y reuniones con los actores involucrados durante las últimas semanas, en una ruta de trabajo que arrancó cuando él aún se desempeñaba como jefe de la oficina del alcalde.

La fecha original prevista era el lunes posterior a Semana Santa, pero el equipo ciudadano solicitó posponer la entrega al día 15. A partir de ese diagnóstico, tanto el municipio como las agrupaciones de artesanos podrán hacer un replanteamiento integral del programa Plan Orden que opera la administración de Felifer Macías desde octubre de 2024.

En paralelo al ejercicio ciudadano, Torres Olguín confirmó que el proyecto de instalar un tianguis sobre el Andador Progreso quedó descartado tras el desistimiento de los vecinos de la zona, quienes plantearon su preocupación en mesas de diálogo con el ayuntamiento.

El acuerdo final con los residentes establece que únicamente la Casa Independencia se utilizará para reubicar a artesanos, sin que se ocupe la calle del andador.

Ese inmueble se suma a los espacios formales que el municipio ya había habilitado para la venta de artesanías, entre ellos la galería del Cine Teatro Rosario Solano y dos casonas con capacidad para más de 70 artesanos cada una.

"El que tiene un local establecido en el centro, que paga renta, que paga impuestos, tiene derecho a tener libre el acceso a su negocio para que sus clientes puedan comprar", afirmó el secretario al explicar el equilibrio que busca el municipio entre comerciantes formales, artesanos y peatones.

Torres Olguín reconoció que el ejercicio del gobierno hace que de pronto se pierda sensibilidad sobre ciertas situaciones, motivo por el cual considera necesario incorporar la mirada de la sociedad organizada al diseño de la política pública.

Operativo de Semana Santa cerró con 20 inspectores auxiliares en el primer cuadro

Durante la semana de Pascua, el municipio reforzó la presencia de inspectores en el Centro Histórico con 20 elementos auxiliares adicionales a los que ya operaban en el primer cuadro, con el objetivo de mantener libres los accesos a los locales establecidos y supervisar que la oferta comercial se limitara a artesanías.

Torres Olguín detalló que un grupo intentó instalarse en el Jardín Corregidora durante el periodo vacacional y la maniobra fue impedida por personal municipal.

La temporada vacacional se enmarca en la cobertura del operativo de Semana Santa que el municipio coordinó con la Guardia Nacional sobre la autopista México-Querétaro y los principales accesos a la capital.

¿Qué proponen los colectivos ciudadanos para el Centro Histórico?

El contenido específico del diagnóstico que presentarán Cívica, el colectivo de la UAQ y la Universidad de Londres se conocerá hasta el 15 de abril, cuando los grupos entreguen formalmente el documento al municipio.

Torres Olguín adelantó que la propuesta partirá de las entrevistas levantadas con vecinos, comerciantes establecidos, artesanos y usuarios del primer cuadro, y deberá traducirse en una ruta de aplicación inmediata.

El secretario condicionó el éxito del replanteamiento a la voluntad de los artesanos y reconoció que en el proceso intervienen actores políticos que, a su juicio, han desvirtuado el objetivo del programa.