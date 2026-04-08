Querétaro, 8 de abril de 2026. —La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) confirmó tener conocimiento del caso del estudiante vinculado a proceso por presuntamente vender sustancias ilícitas dentro de una preparatoria, luego de que sus propios compañeros lo denunciaran ante la Fiscalía General del Estado, aunque aclaró que el plantel involucrado no pertenece a un subsistema bajo control estatal, lo cual limita la intervención directa de la dependencia.

La titular Martha Elena Soto Obregón sostuvo que la SEDEQ permanece a disposición para entregar la información que le sea requerida durante el proceso, sin que hasta el momento haya recibido solicitud formal de la autoridad investigadora.

El caso refiere a un alumno de bachillerato que el lunes pasado fue vinculado a proceso por la presunta venta de metanfetamina y marihuana al interior del plantel, en una carpeta de investigación que derivó en seis cateos simultáneos en municipios de Querétaro y Corregidora ejecutados por la Fiscalía estatal.

El imputado permanece en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria que el juez fijó en quince días, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

"Sí tenemos conocimiento del hecho, no es un subsistema que sea parte del Gobierno del Estado y la verdad es que esperamos que esto se resuelva", declaró Soto Obregón al detallar la postura de la dependencia frente al proceso judicial en curso.

La funcionaria agregó que la SEDEQ se mantiene atenta a cualquier requerimiento de información que pudiera surgir, aunque consideró improbable que esto ocurra dado que el plantel donde se generaron los hechos no opera bajo administración estatal.

En paralelo a la confirmación del caso, la titular de Educación reconoció que la dependencia no cuenta con denuncias formales sobre venta de drogas al interior de los planteles que sí están bajo su competencia.

Soto Obregón distinguió entre las situaciones que se detectan al exterior de las escuelas, las cuales son canalizadas a las instancias correspondientes en el momento en que se presentan, y las internas, que según el corte oficial de la SEDEQ no han sido reportadas por las comunidades escolares mediante los canales formales habilitados por la dependencia.

Soto Obregón pide no señalar públicamente a planteles ni subsistemas

La secretaria advirtió que la exposición pública de instituciones o subsistemas educativos cuando se detectan casos de este tipo no contribuye a las investigaciones y puede afectar a la comunidad escolar, particularmente porque los hechos involucran a menores de edad cuya identidad debe protegerse por disposición legal.

Soto Obregón sostuvo que la atribución pública de conductas no abona a las indagatorias y, en cambio, expone a las comunidades. La postura coincide con la línea que la dependencia ha mantenido al implementar la estrategia Desconéctate para Conectar dentro de los planteles del estado, donde se prioriza la prevención sobre la exposición pública de los casos.

¿Qué papel jugaron los compañeros en la detención del estudiante?

La detección del caso fue posible porque los propios estudiantes acudieron directamente ante la autoridad para denunciar las actividades del compañero, en lo que la titular de la SEDEQ calificó como un ejercicio de cultura de la denuncia que activó los protocolos institucionales.

Soto Obregón subrayó que la prevención y vigilancia dentro de las escuelas, públicas y privadas, es una tarea permanente que debe reforzarse cada día para evitar la reproducción de este tipo de situaciones.

La intervención de los estudiantes representa, según los registros oficiales, una vía poco común de detección frente al esquema tradicional, donde la mayoría de las carpetas por narcomenudeo escolar se abren tras hallazgos derivados de operativos preventivos.