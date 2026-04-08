Clausuran hotel canino Dog Trainer en Juriquilla tras muerte de la perrita Mori

Michel Torres confirma que el establecimiento operaba con licencia de veterinaria y no contaba con permiso para hospedar mascotas.

Clausura del hotel canino Dog Trainer en Juriquilla, Querétaro, tras muerte de perrita Mori

Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, detalla la clausura del hotel canino en Juriquilla.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026, 14:30. —El municipio de Querétaro clausuró el establecimiento Dog Trainer, ubicado en Juriquilla, tras la muerte de la perrita Mori en sus instalaciones, al detectar que el negocio operaba con licencia de veterinaria pese a ofrecer servicios de hospedaje canino para los que no contaba con permiso.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno municipal, Miguel Ángel Torres Olguín, quien detalló que la dependencia tuvo conocimiento del caso de manera inmediata y ordenó la suspensión de actividades en cuanto verificó la irregularidad documental.

Clausura del hotel canino Dog Trainer en Juriquilla, Quer\u00e9taro, tras muerte de perrita Mori Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, detalla la clausura del hotel canino en Juriquilla. rotativo.com.mx

El funcionario explicó que la licencia presentada por el negocio acreditaba únicamente el giro de veterinaria, lo cual no autoriza la operación de un servicio de hotel canino.

La clausura forma parte del procedimiento administrativo estándar del municipio, que ahora seguirá su curso conforme a derecho.

El propio establecimiento podrá impugnar la determinación si considera que existe un agravio, en cuyo caso la dependencia entrará a la defensa del acto, precisó Torres Olguín.

El caso fue canalizado por Protección Civil municipal a la Secretaría de Gobierno tras la difusión del fallecimiento de la mascota en redes sociales.

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