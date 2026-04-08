Querétaro, 8 de abril de 2026, 14:30. —El municipio de Querétaro clausuró el establecimiento Dog Trainer, ubicado en Juriquilla, tras la muerte de la perrita Mori en sus instalaciones, al detectar que el negocio operaba con licencia de veterinaria pese a ofrecer servicios de hospedaje canino para los que no contaba con permiso.
Así lo confirmó el secretario de Gobierno municipal, Miguel Ángel Torres Olguín, quien detalló que la dependencia tuvo conocimiento del caso de manera inmediata y ordenó la suspensión de actividades en cuanto verificó la irregularidad documental.
Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, detalla la clausura del hotel canino en Juriquilla. rotativo.com.mx
El funcionario explicó que la licencia presentada por el negocio acreditaba únicamente el giro de veterinaria, lo cual no autoriza la operación de un servicio de hotel canino.
La clausura forma parte del procedimiento administrativo estándar del municipio, que ahora seguirá su curso conforme a derecho.
El propio establecimiento podrá impugnar la determinación si considera que existe un agravio, en cuyo caso la dependencia entrará a la defensa del acto, precisó Torres Olguín.
El caso fue canalizado por Protección Civil municipal a la Secretaría de Gobierno tras la difusión del fallecimiento de la mascota en redes sociales.