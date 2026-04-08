Salud mental, la deuda silenciosa de México en el Día Mundial de la Salud

Especialistas advierten que la salud mental sigue siendo el eslabón más débil del sistema sanitario mexicano.

Profesional de la salud durante consulta médica integral en el Día Mundial de la Salud en México

Especialistas señalan que más del 70% de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad, según la ENSANUT.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 8 de abril de 2026. — Más del 70 por ciento de los adultos mexicanos vive con sobrepeso u obesidad y al menos 14 millones padecen diabetes, pero el reto más profundo y menos atendido del sistema sanitario nacional sigue siendo otro: la salud mental.

Así lo advirtieron especialistas en el marco del Día Mundial de la Salud, conmemorado el 7 de abril, jornada que este año retomó el lema de la Organización Mundial de la Salud "Juntos por la Salud. Apoyemos a la ciencia" para llamar la atención sobre un sistema que todavía aborda al paciente de manera fragmentada.

Las cifras de la Secretaría de Salud federal estiman que al menos uno de cada cuatro mexicanos experimentará un trastorno mental en algún momento de su vida, con la depresión y la ansiedad como las condiciones más prevalentes.

El dato más crudo, sin embargo, es el de la cobertura: solo una de cada cinco personas que requieren atención efectivamente la recibe. La brecha impacta directamente en la evolución de enfermedades crónicas, la adherencia a tratamientos y la calidad de vida de quienes ya cargan con padecimientos como diabetes o cáncer.

En entidades como Querétaro, el Congreso local aprobó en febrero pasado una reforma a la Ley de Salud estatal que obliga a las autoridades sanitarias a privilegiar programas de prevención y promoción del bienestar emocional, una respuesta legislativa que reconoce el rezago como prioridad de política pública.

"La salud no puede seguir abordándose de manera fragmentada. Hoy sabemos que padecimientos como la depresión o la ansiedad pueden agravar enfermedades como la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Integrar la salud mental en el manejo clínico no es opcional, es una necesidad urgente para mejorar los resultados en salud", señaló Vanessa Cohen, directora médica de Adium en México, al referirse a la necesidad de un enfoque integral que combine ciencia, acceso y educación.

Diabetes y obesidad, los otros frentes

A los trastornos emocionales se suman las enfermedades crónicas no transmisibles, que continúan presionando al sistema sanitario. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad en el país, mientras que la diabetes mellitus se mantiene entre las principales causas de muerte y discapacidad.

La magnitud del problema se refleja también a nivel local: jornadas de detección temprana operadas por el DIF municipal de Querétaro identificaron durante 2025 que ocho de cada diez pacientes atendidos presentaban alguna enfermedad crónica, principalmente diabetes en sus distintas modalidades, según reportes de la propia dependencia.

¿Cuántos psiquiatras hay en México?

Uno de los obstáculos estructurales para cerrar la brecha de atención es la disponibilidad de personal especializado. México cuenta con menos de cuatro psiquiatras por cada 100 mil habitantes, una proporción muy por debajo del promedio recomendado por la Organización Panamericana de la Salud para países de ingresos medios.

A ese déficit se suman las desigualdades en el acceso a pruebas diagnósticas y a terapias actualizadas, particularmente fuera de las grandes zonas metropolitanas.

La industria farmacéutica, por su parte, ha buscado cubrir parte de esa brecha con programas educativos para médicos de primer contacto y esquemas de apoyo al paciente que combinen el manejo clínico con la atención emocional.

Cohen subrayó que la innovación terapéutica solo tiene impacto cuando se traduce en acceso real para el paciente, y planteó que el camino hacia sistemas sanitarios más resilientes pasa por reconocer al bienestar mental como parte indivisible de la salud general.

La directiva de Adium reiteró el compromiso del laboratorio con seguir impulsando educación, acceso a tratamientos y un enfoque centrado en la persona, en línea con el llamado de la OMS para esta edición del Día Mundial de la Salud.

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