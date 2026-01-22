México, 22 de enero de 2026. - México registró 402,320 defunciones durante el primer semestre de 2025, con un decremento de 18,137 muertes respecto al mismo periodo de 2024.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas correspondientes al periodo enero-junio, con una tasa nacional de 308 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, informó la dependencia federal.

Las enfermedades del corazón encabezaron las causas de muerte en el país con 95,935 defunciones registradas. La diabetes mellitus ocupó el segundo lugar con 56,541 casos, mientras que los tumores malignos provocaron 47,121 fallecimientos.

La influenza y neumonía sumaron 20,097 decesos, y las enfermedades del hígado registraron 19,517 casos durante el periodo analizado.

La distribución por sexo mostró que 177,623 defunciones correspondieron a mujeres (44.2 por ciento) y 224,438 a hombres (55.7 por ciento).

Enero fue el mes con mayor número de defunciones registradas con 19.7 por ciento del total, seguido de marzo con 17.0 por ciento y mayo con 16.3 por ciento. Las tasas de mortalidad más altas se concentraron en grupos de edad avanzada, particularmente a partir de los 45 años.

El análisis geográfico reveló variaciones significativas entre las entidades federativas. Chihuahua presentó la tasa estandarizada más elevada con 385 defunciones por cada 100 mil habitantes, seguida de Baja California (373) y Colima (370). En contraste, Campeche registró la tasa más baja con 251 defunciones, precedida por Tlaxcala (255) y Guerrero (259).

El reporte destacó un descenso significativo en las defunciones por COVID-19, que sumaron apenas 325 casos y dejaron de figurar entre las 10 principales causas de muerte.

La tasa de fallecimientos por esta causa disminuyó a 0.2 por cada 100 mil habitantes, contrastando con las cifras de 2020 y 2021 cuando alcanzó tasas de 158.5 y 187.1 respectivamente.

Las agresiones (homicidios) provocaron 14,488 muertes, con una tasa de 11.1 por cada 100 mil habitantes que representa un descenso respecto al periodo anterior.

El documento del INEGI precisó que 384,715 defunciones ocurrieron durante 2025, mientras que las restantes correspondieron a años anteriores pero se registraron en el periodo.

Los datos preliminares provienen de 4,537 fuentes informantes que incluyen Oficialías del Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.