Querétaro, 7 de abril de 2026. — Querétaro suma un nuevo caso de diabetes aproximadamente cada 75 minutos, una cifra que coloca al padecimiento como uno de los principales retos de salud pública en la entidad.

El estado contabiliza más de 20 mil personas diagnosticadas y la enfermedad representa alrededor del 10.5% de las defunciones registradas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que este 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, llamó a la población a adoptar hábitos saludables para frenar su avance.

El crecimiento sostenido de las enfermedades crónicas en Querétaro mantiene en alerta al sector salud, particularmente las asociadas a sedentarismo, mala alimentación y consumo de tabaco o alcohol.

El panorama empuja al IMSS a reforzar sus campañas de detección oportuna en Unidades de Medicina Familiar, donde se concentra el primer contacto con derechohabientes que presentan factores de riesgo metabólico.

El coordinador auxiliar de Atención Médica de Primer Nivel del IMSS Querétaro, Alejandro Tercero Corona Roldán, explicó que mantener una alimentación equilibrada, consumir agua simple potable y realizar actividad física de forma regular puede marcar la diferencia en la prevención de padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión arterial.

“Tener hábitos de vida saludables permite prevenir enfermedades, complicaciones y riesgos asociados a padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión arterial”, indicó el funcionario federal.

PrevenIMSS amplía detección oportuna en Querétaro

En las Unidades de Medicina Familiar de Querétaro opera la estrategia PrevenIMSS, un esquema enfocado en acciones de prevención, detección oportuna y control de enfermedades, además de orientación en nutrición y salud sexual y reproductiva diferenciada por edad y sexo.

El programa contempla tamizajes metabólicos, vacunación y promoción de la lactancia materna en niñas y niños, así como evaluación nutricional y asesoría en métodos anticonceptivos para adolescentes.

En la población adulta, la prioridad se concentra en la detección temprana de diabetes, hipertensión y distintos tipos de cáncer, junto con la promoción de actividad física y manejo del estrés.

Estas acciones se suman a los esfuerzos del sector salud por contener el impacto de las enfermedades crónicas en la región del Bajío, donde los indicadores de obesidad y diabetes han mantenido una tendencia ascendente en los últimos años.

¿Qué hábitos recomienda el IMSS para prevenir la diabetes?

Corona Roldán reiteró la importancia de acudir a chequeos médicos periódicos, mantener una dieta equilibrada y evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Recordó que la atención en las UMF se ofrece de forma gratuita a derechohabientes y que el seguimiento temprano puede evitar complicaciones graves derivadas de la diabetes, como daño renal, problemas cardiovasculares y pérdida de visión.

“Los invitamos a acudir a las UMF para realizar acciones de prevención de acuerdo con su grupo de edad y contribuir a una mejor calidad de vida”, concluyó el especialista.

El IMSS Querétaro ratificó su compromiso con la promoción de la salud y subrayó que la adopción de hábitos saludables sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la carga de enfermedades crónicas, en una entidad donde la diabetes ya marca el ritmo de una nueva alerta sanitaria cada hora y cuarto.