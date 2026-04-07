Diabetes avanza en Querétaro: un nuevo caso cada 75 minutos

IMSS llama a la prevención ante padecimiento que causa el 10.5% de las defunciones en la entidad.

Diabetes Querétaro: paciente recibe atención médica en Unidad de Medicina Familiar del IMSS

Alejandro Tercero Corona Roldán, coordinador auxiliar de Atención Médica de Primer Nivel del IMSS Querétaro, llamó a la prevención en el Día Mundial de la Salud.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Abr 07, 2026
Thelma Herrera
Comunicóloga con 7 años de experiencia en televisión local y nacional, así como medios digitales. Me interesan todos los temas; me he enfocado más en temas ambientales, políticos y sociales, adicionalmente análisis de datos.
See Full Bio

Querétaro, 7 de abril de 2026. — Querétaro suma un nuevo caso de diabetes aproximadamente cada 75 minutos, una cifra que coloca al padecimiento como uno de los principales retos de salud pública en la entidad.

El estado contabiliza más de 20 mil personas diagnosticadas y la enfermedad representa alrededor del 10.5% de las defunciones registradas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que este 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, llamó a la población a adoptar hábitos saludables para frenar su avance.

El crecimiento sostenido de las enfermedades crónicas en Querétaro mantiene en alerta al sector salud, particularmente las asociadas a sedentarismo, mala alimentación y consumo de tabaco o alcohol.

El panorama empuja al IMSS a reforzar sus campañas de detección oportuna en Unidades de Medicina Familiar, donde se concentra el primer contacto con derechohabientes que presentan factores de riesgo metabólico.

El coordinador auxiliar de Atención Médica de Primer Nivel del IMSS Querétaro, Alejandro Tercero Corona Roldán, explicó que mantener una alimentación equilibrada, consumir agua simple potable y realizar actividad física de forma regular puede marcar la diferencia en la prevención de padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión arterial.

“Tener hábitos de vida saludables permite prevenir enfermedades, complicaciones y riesgos asociados a padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión arterial”, indicó el funcionario federal.

PrevenIMSS amplía detección oportuna en Querétaro

En las Unidades de Medicina Familiar de Querétaro opera la estrategia PrevenIMSS, un esquema enfocado en acciones de prevención, detección oportuna y control de enfermedades, además de orientación en nutrición y salud sexual y reproductiva diferenciada por edad y sexo.

El programa contempla tamizajes metabólicos, vacunación y promoción de la lactancia materna en niñas y niños, así como evaluación nutricional y asesoría en métodos anticonceptivos para adolescentes.

En la población adulta, la prioridad se concentra en la detección temprana de diabetes, hipertensión y distintos tipos de cáncer, junto con la promoción de actividad física y manejo del estrés.

Estas acciones se suman a los esfuerzos del sector salud por contener el impacto de las enfermedades crónicas en la región del Bajío, donde los indicadores de obesidad y diabetes han mantenido una tendencia ascendente en los últimos años.

¿Qué hábitos recomienda el IMSS para prevenir la diabetes?

Corona Roldán reiteró la importancia de acudir a chequeos médicos periódicos, mantener una dieta equilibrada y evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Recordó que la atención en las UMF se ofrece de forma gratuita a derechohabientes y que el seguimiento temprano puede evitar complicaciones graves derivadas de la diabetes, como daño renal, problemas cardiovasculares y pérdida de visión.

“Los invitamos a acudir a las UMF para realizar acciones de prevención de acuerdo con su grupo de edad y contribuir a una mejor calidad de vida”, concluyó el especialista.

El IMSS Querétaro ratificó su compromiso con la promoción de la salud y subrayó que la adopción de hábitos saludables sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la carga de enfermedades crónicas, en una entidad donde la diabetes ya marca el ritmo de una nueva alerta sanitaria cada hora y cuarto.

saludimssdiabetes

Reciente

Bloqueos carreteros Querétaro: tráiler detenido en autopista federal del Bajío
Querétaro

Comercio teme bloqueos carreteros en Querétaro

Canacope pide diálogo y corredores libres ante riesgo de cierres en rutas estratégicas.

Análisis del impacto del abatimiento del Mencho en la seguridad de México y el reacomodo del CJNG en 2026
Seguridad

El CJNG sin Mencho: análisis del primer mes

El abatimiento del capo desató fragmentación interna, disputa por plazas y un reacomodo criminal que ya alcanza a Michoacán.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito ejecutan cateos simultáneos Querétaro Corregidora en operativo Sinergia
Querétaro

Ocho cateos Sinergia dejan tres detenidos

Fiscalía interviene siete colonias de la zona metropolitana y asegura equipos de videograbación, documentación y otros indicios relevantes.

Estación de servicio en Querétaro con precios de gasolina magna, premium y diésel actualizados a abril de 2026
San Juan del Río

Diésel en Querétaro presiona economía familiar

Magna se ubica en 23.69 pesos y diésel alcanza 28.34 en promedio estatal, mientras Hacienda ajusta IEPS y los gasolineros locales mantienen silencio.