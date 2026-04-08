Querétaro, 8 de abril de 2026. — La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro arrancó este martes una jornada de activación física dirigida a su personal administrativo en el marco del Día Mundial de la Actividad Física y del Día Mundial de la Salud 2026, con el objetivo de instalar el ejercicio como hábito cotidiano y abrir el camino a la estrategia federal "Mundial Salud", que en los próximos meses buscará reducir los índices de sobrepeso y obesidad rumbo a la justa futbolística.
La actividad fue encabezada por la titular de la dependencia, María Martina Pérez Rendón, quien hace tres años ya advertía sobre el peso de las enfermedades crónicas en la entidad durante el seguimiento a la clínica post-Covid de Querétaro, donde precisamente las complicaciones cardiometabólicas figuraban entre las secuelas más atendidas.
La jornada se realizó en el estacionamiento de las oficinas administrativas bajo el lema internacional "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia" y el mensaje complementario "Deporte: tendiendo puentes, derribando barreras".
Pérez Rendón sostuvo que la actividad física es un pilar de la prevención porque incide directamente en la salud cardiometabólica, mental, ósea y cognitiva.
La funcionaria pidió al personal incorporar el ejercicio como rutina diaria y no como práctica ocasional, idea que enmarcó dentro de la transformación de hábitos que la dependencia quiere empujar hacia el resto de la población queretana.
Mundial Salud, la apuesta federal que aterriza en Querétaro
La titular de la SESA explicó que las acciones locales se alinean con la estrategia nacional "Mundial Salud", impulsada de cara al Mundial de Futbol 2026 que se disputará en México.
El objetivo del esquema es reducir los índices de sobrepeso y obesidad mediante la promoción de estilos de vida activos y la prevención del sedentarismo. Querétaro replicará el modelo a través de activaciones comunitarias, campañas de sensibilización y trabajo con grupos vulnerables.
Entre las líneas de trabajo previstas figuran activaciones físicas comunitarias, fomento del deporte como herramienta de cohesión social, sensibilización sobre los riesgos del sedentarismo y difusión de los beneficios del ejercicio para prevenir enfermedades crónicas.
La dependencia adelantó que la estrategia tendrá despliegue gradual en distintas regiones del estado.
¿Quiénes acompañaron a la titular de Salud en el evento?
En la jornada participaron el titular del Órgano Interno de Control, José Luis Muñiz Álvarez; el subdirector de Enseñanza, Eduardo Morales Andrade; y la jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Wendoline Pérez Trejo, además de personal de áreas administrativas de la dependencia.
Con esta acción, la SESA buscó dar el primer paso visible de una estrategia que, según la propia funcionaria, deberá medirse en el mediano plazo por su impacto en los hábitos saludables de la población queretana.