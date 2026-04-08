SESA Querétaro impulsa actividad física entre personal por Día Mundial de la Salud

Pérez Rendón encabeza jornada con personal administrativo para fomentar hábitos saludables permanentes.

Personal de la SESA Querétaro realiza activación física en jornada por Día Mundial de la Salud 2026

María Martina Pérez Rendón, titular de la SESA Querétaro, encabezó la jornada de activación física con personal administrativo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. — La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro arrancó este martes una jornada de activación física dirigida a su personal administrativo en el marco del Día Mundial de la Actividad Física y del Día Mundial de la Salud 2026, con el objetivo de instalar el ejercicio como hábito cotidiano y abrir el camino a la estrategia federal "Mundial Salud", que en los próximos meses buscará reducir los índices de sobrepeso y obesidad rumbo a la justa futbolística.

La actividad fue encabezada por la titular de la dependencia, María Martina Pérez Rendón, quien hace tres años ya advertía sobre el peso de las enfermedades crónicas en la entidad durante el seguimiento a la clínica post-Covid de Querétaro, donde precisamente las complicaciones cardiometabólicas figuraban entre las secuelas más atendidas.

La jornada se realizó en el estacionamiento de las oficinas administrativas bajo el lema internacional "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia" y el mensaje complementario "Deporte: tendiendo puentes, derribando barreras".

Pérez Rendón sostuvo que la actividad física es un pilar de la prevención porque incide directamente en la salud cardiometabólica, mental, ósea y cognitiva.

La funcionaria pidió al personal incorporar el ejercicio como rutina diaria y no como práctica ocasional, idea que enmarcó dentro de la transformación de hábitos que la dependencia quiere empujar hacia el resto de la población queretana.

Mundial Salud, la apuesta federal que aterriza en Querétaro

La titular de la SESA explicó que las acciones locales se alinean con la estrategia nacional "Mundial Salud", impulsada de cara al Mundial de Futbol 2026 que se disputará en México.

El objetivo del esquema es reducir los índices de sobrepeso y obesidad mediante la promoción de estilos de vida activos y la prevención del sedentarismo. Querétaro replicará el modelo a través de activaciones comunitarias, campañas de sensibilización y trabajo con grupos vulnerables.

Entre las líneas de trabajo previstas figuran activaciones físicas comunitarias, fomento del deporte como herramienta de cohesión social, sensibilización sobre los riesgos del sedentarismo y difusión de los beneficios del ejercicio para prevenir enfermedades crónicas.

La dependencia adelantó que la estrategia tendrá despliegue gradual en distintas regiones del estado.

¿Quiénes acompañaron a la titular de Salud en el evento?

En la jornada participaron el titular del Órgano Interno de Control, José Luis Muñiz Álvarez; el subdirector de Enseñanza, Eduardo Morales Andrade; y la jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Wendoline Pérez Trejo, además de personal de áreas administrativas de la dependencia.

Con esta acción, la SESA buscó dar el primer paso visible de una estrategia que, según la propia funcionaria, deberá medirse en el mediano plazo por su impacto en los hábitos saludables de la población queretana.

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