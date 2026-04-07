Aseguran equipo de halconeo del crimen organizado en Sonoyta, Sonora

La SSPC estatal califica el operativo como un golpe contundente a la vigilancia criminal en la franja fronteriza.

Operativo de la SSPC Sonora contra halcones del crimen organizado con aseguramiento de equipo de vigilancia ilegal en Sonoyta

La SSPC Sonora aseguró equipo de halconeo del crimen organizado en el municipio fronterizo de Sonoyta.

Foto: Especial.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 07, 2026
Mariana Torres García

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México, 7 de abril de 2026. —Elementos de seguridad estatales aseguraron equipo utilizado para labores de halconeo del crimen organizado en el municipio fronterizo de Sonoyta, Sonora, en una acción que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal calificó como un golpe contundente contra la vigilancia ilegal en la franja colindante con Estados Unidos. El operativo se enmarca en la estrategia desplegada para inhibir la operación de redes de comunicación clandestina utilizadas por grupos del narcotráfico.

La dependencia estatal informó que el equipo decomisado quedó a disposición de la autoridad ministerial competente para los efectos legales correspondientes. La SSPC señaló que la vigilancia ilegal por parte de halcones del crimen organizado constituye una de las herramientas operativas más importantes para los grupos delictivos que mueven droga, armas y migrantes a través de la frontera norte.

Sonoyta es uno de los puntos más sensibles de la franja fronteriza sonorense por su colindancia directa con el desierto de Arizona, ruta histórica de tráfico de fentanilo y de cruces irregulares de migrantes. La región forma parte del corredor de operación atribuido a células del Cártel de Sinaloa y del Cártel Caborca, este último vinculado al exoperador Rafael Caro Quintero, actualmente en proceso judicial en Estados Unidos.

Hasta el momento, la SSPC Sonora no ha precisado el número de equipos asegurados, si hubo personas detenidas durante el operativo ni el tipo de tecnología incautada. Tampoco se ha informado sobre la participación de fuerzas federales o de la Guardia Nacional en la intervención.

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