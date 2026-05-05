Arranca Qrobici con 100 bicicletas; en agosto sumará Eqrobus gratuito

Municipio relanza Qrobici con asistencia eléctrica tras seis años sin esa opción; no precisó costo de membresía.

Bicicletas compartidas Qrobici estacionadas en el primer cuadro de Querétaro durante el relanzamiento del sistema de movilidad

Bicicletas compartidas Qrobici estacionadas en el primer cuadro de Querétaro durante el relanzamiento del sistema de movilidad

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Cien bicicletas compartidas ya ruedan por el primer cuadro de Querétaro y para julio serán 600: el municipio relanzó Qrobici con 15 estaciones —80 unidades mecánicas y 20 con asistencia eléctrica— y confirmó que en agosto arrancará Eqrobus, un sistema de transporte eléctrico gratuito con 14 vehículos que recorrerá el centro histórico de la capital.

La membresía de Qrobici funcionará a través de la aplicación Qrobus, aunque el precio de inscripción no fue precisado durante la presentación.

El relanzamiento devuelve la bicicleta con motor eléctrico a la red municipal después de seis años: en agosto de 2020, la empresa VETELIA abandonó la operación y se retiró toda la flota asistida, que llegó a sumar 450 unidades.

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El proyecto actual, con un presupuesto de 12 millones de pesos ejercido desde el año pasado, apunta a 50 estaciones y 600 bicicletas —350 mecánicas y 250 asistidas— antes de que termine julio.

Eqrobus operará con cuatro unidades de 30 pasajeros y diez con capacidad para 13, todas eléctricas. El municipio proyecta que la flotilla conecte 50 estacionamientos, 11 puntos de Qrobici y 25 paradas de Qrobus, con alcance sobre mil 715 comercios, 158 centros educativos, 134 oficinas públicas y 17 clínicas, entre otros destinos del primer cuadro. Horario y rutas específicas no fueron detallados.

Bicicletas compartidas Qrobici estacionadas en el primer cuadro de Quer\u00e9taro durante el relanzamiento del sistema de movilidad Estaciones de Qrobici con bicicletas mecánicas y asistidas instaladas en el centro histórico de Querétaro; el sistema alcanzará 50 puntos en julio. rotativo.com.mx

Felifer Macías Olvera, presidente municipal, sostuvo que el objetivo es que "su vida y su patrimonio estén bien cuidados" en cada traslado dentro de la ciudad.

El alcalde adelantó además una aplicación para localizar cajones libres en 54 estacionamientos del Centro Histórico —con más de cinco mil espacios—, disponible en julio, y confirmó que este año iniciará transporte escolar gratuito en primarias y secundarias de la delegación Santa Rosa Jáuregui, sin fecha ni inversión definidas.


Bicicletas compartidas Qrobici estacionadas en el primer cuadro de Quer\u00e9taro durante el relanzamiento del sistema de movilidad Estaciones de Qrobici con bicicletas mecánicas y asistidas instaladas en el centro histórico de Querétaro; el sistema alcanzará 50 puntos en julio. rotativo.com.mx

Qrobici y Eqrobus refuerzan el ecosistema Qrobus en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador del estado, calificó la estrategia como un paso para desincentivar el transporte privado. Desde la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos informó que se incorporarán nuevas unidades al parque vehicular de Qrobus para ampliar cobertura, aunque no precisó cantidad ni modelo.

Las opciones de pago del transporte metropolitano se ampliaron en febrero con la tarjeta Bono Qrobús y el bono Tarifa Unidas de 86 pesos mensuales.

Bicicletas compartidas Qrobici estacionadas en el primer cuadro de Quer\u00e9taro durante el relanzamiento del sistema de movilidad Estaciones de Qrobici con bicicletas mecánicas y asistidas instaladas en el centro histórico de Querétaro; el sistema alcanzará 50 puntos en julio. rotativo.com.mx

La Ciudad de México opera Ecobici con más de 9 mil 300 bicicletas y 689 estaciones, según la plataforma del gobierno capitalino; el sistema queretano arranca con una escala 15 veces menor.

El monto de inversión total destinado a Eqrobus y el costo de la membresía de Qrobici quedaron pendientes de definición al cierre de la presentación.

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