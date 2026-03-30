Querétaro presentará plan integral de movilidad y avances del teleférico en abril

Macías Olvera confirma que los proyectos ejecutivos del sistema de transporte por cable están concluidos.

Conferencia del alcalde de Querétaro Felipe Fernando Macías Olvera sobre plan integral de movilidad y teleférico

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera adelantó que en abril se dará a conocer el plan integral de movilidad de Querétaro con avances del proyecto de teleférico.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de marzo de 2026. — El gobierno municipal de Querétaro prepara para finales de abril la presentación de un plan integral de movilidad que incluirá la cronología de implementación de todos los sistemas de transporte público que opera o proyecta la administración de Felipe Fernando Macías Olvera, incluido el teleférico cuyos proyectos ejecutivos, adelantó el alcalde, ya están concluidos.

El evento de abril abarcará el estatus y la calendarización de al menos ocho esquemas de transporte que el municipio ha puesto en marcha o tiene en desarrollo: Qrobús, scooters, transporte eléctrico gratuito en el centro histórico, transporte escolar, universitario, nocturno y comunitario. Todo ello, precisó, en coordinación con el gobierno del estado.

El componente que mayor expectativa genera es el teleférico. El presidente municipal señaló que la etapa de elaboración de proyectos ejecutivos ya terminó y que el evento servirá para dar a conocer trazos, plazos de ejecución y la secuencia en que comenzarán a implementarse los distintos componentes del sistema.

Como referencia de impacto, citó que un recorrido entre San José el Alto y Plaza Boulevares —que actualmente toma alrededor de 40 minutos— podría realizarse en 15 con el transporte por cable.

La administración municipal buscará socializar el proyecto antes de su ejecución.

Macías Olvera indicó que se diseñará un mecanismo de participación ciudadana para que los habitantes opinen sobre la propuesta, y reconoció el impulso de la regidora Grisel en materia de procesos de consulta democrática dentro del ayuntamiento.

¿Cuándo arrancará la construcción del teleférico en Querétaro?

El alcalde no fijó fecha de inicio de obra ni reveló presupuesto ni fuente de financiamiento. Insistió en que se trata de un proyecto a mediano y largo plazo, probado en otras ciudades del país, y que su gobierno buscará dejar sentadas las bases para su realización.

El planteamiento, dijo, responde a una visión de planeación que debe trascender los ciclos políticos ante el crecimiento sostenido de la capital queretana.

Tampoco identificó a la empresa o consorcio responsable de la ingeniería del proyecto ejecutivo. Los detalles técnicos, la ruta completa y los costos estimados forman parte de la información que el municipio tiene previsto revelar en abril, donde también se dará un corte de avance sobre los demás sistemas de transporte público en Querétaro que ya están en operación.

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