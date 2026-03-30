Un análisis de las calificaciones y opiniones visibles en Google Maps — la plataforma de reseñas más consultada por consumidores en México — revela que al menos diez concesionarias en la zona metropolitana de Querétaro mantienen evaluaciones por debajo de 4.0 sobre 5.0, con señalamientos recurrentes que van desde tiempos de espera desproporcionados hasta cobros no autorizados.

No se trata de casos aislados: las quejas suman miles de testimonios públicos que describen experiencias similares en establecimientos de distintas marcas.

Las agencias peor calificadas por sus propios clientes en Querétaro

La concesionaria con la calificación más baja entre las analizadas es JAC Zapata Servicio, ubicada en la zona de Jurica, que apenas alcanza 2.1 de 5.0 estrellas. Clientes reportan que sus unidades permanecen semanas en el taller sin aviso alguno, que las refacciones tardan días o no llegan, y que la comunicación con los asesores es prácticamente inexistente.

En uno de los testimonios, un usuario documenta que llevó su camioneta a mantenimiento de 30 mil kilómetros y detectó una fuga de aceite que el técnico ya había identificado pero no registró ni comunicó al propietario.

Con 3.1 de calificación y más de 630 reseñas, Nissan Autocom Nova — el centro de reparación de la marca japonesa sobre Acceso III — concentra quejas por reparaciones que se extienden durante meses.

Un cliente describe que su vehículo permaneció cinco meses en el taller; cuando fue a revisar el avance, descubrió que las refacciones llevaban semanas en la agencia sin que nadie diera seguimiento. Al momento de la entrega, los testigos del tablero se encendieron y el problema original persistía.

Chevrolet Autos SS Juriquilla comparte la misma calificación de 3.1 con apenas 150 reseñas, pero el tono de las quejas es particularmente severo.

Clientes de diversas marcas documentan en plataformas públicas tiempos de espera de semanas e incluso meses por reparaciones en concesionarias del estado de Querétaro. Infografía: Rotativo.

Un propietario relata seis meses de ida y vuelta por un problema de garantía sin resolución, mientras que otro denuncia que le cobraron 80 mil pesos por un seguro cuyo primer año debía ser gratuito. También aparecen reportes de check engine encendido al día siguiente de la entrega de un auto nuevo.

Las agencias de MG Motor en Querétaro — tanto la sucursal de Juriquilla como la de Corregidora, operada por Car One — registran calificaciones de 4.0 y 3.7 respectivamente, con quejas que incluyen desde vehículos devueltos con partes abiertas y 500 kilómetros adicionales en el odómetro, hasta negativas a cubrir garantía por supuestos retrasos en servicios previos.

En la sucursal de Corregidora, un cliente documentó que tras llevar su camioneta al taller, se la devolvieron con un testigo encendido que antes no existía; al regresar para el diagnóstico, le informaron que tendría un costo de mil 600 pesos que nadie le había mencionado.

Mazda Zapata Querétaro, con 3.8 de calificación sobre 2 mil 460 reseñas — una de las agencias con mayor volumen de opiniones en el estado —, acumula señalamientos por precios inflados en servicios de mantenimiento y por intentos de cobrar reparaciones que deberían entrar en garantía de fábrica.

Clientes extranjeros residentes en Querétaro reportan haber pagado más del doble por un cambio de aceite en comparación con agencias de la misma marca en Estados Unidos.

Honda FAME Marquesa, sobre Prolongación Bernardo Quintana, registra 3.9 con más de mil reseñas. Los testimonios mencionan esperas de hasta seis horas por servicios de rutina, presión para cambiar piezas que no lo requieren a precios elevados, y al menos un caso documentado de retención de fondos tras una operación de compraventa fallida.

¿Qué dicen los datos de Profeco en Querétaro?

El panorama que reflejan las reseñas públicas coincide con lo que registra la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado. Miguel Ángel Moreno, director de zona de Profeco en Querétaro, informó en noviembre de 2025 que la dependencia acumulaba aproximadamente 2 mil quejas en lo que iba de ese año, y ubicó al sector automotriz entre los tres giros con mayor número de inconformidades en la entidad, junto con el inmobiliario y las tiendas de autoservicio. Querétaro capital encabeza el número de reclamaciones, seguido por San Juan del Río.

Entre el 75 y 80 por ciento de las quejas se concilian favorablemente, según la propia dependencia. Sin embargo, el funcionario reconoció que se mantienen mesas de trabajo con cámaras de comercio para promover el cumplimiento de la ley y reducir las prácticas que vulneran los derechos de los compradores.

A nivel nacional, el Buró Comercial de Profeco — que concentra reclamaciones del periodo 2019 a 2025 — ubica a General Motors, Volkswagen, Kia y Nissan como las marcas con mayor número absoluto de quejas, aunque ese volumen guarda proporción con sus cifras de ventas, que son también las más altas del país.

Las causas de inconformidad más frecuentes son la negativa a hacer válida la garantía, los defectos de fabricación, las deficiencias en reparaciones y el incumplimiento en plazos de entrega.

Un fenómeno particular afecta a las marcas chinas de reciente ingreso al mercado mexicano. En Guanajuato, estado vecino con un perfil automotriz similar al de Querétaro, las agencias de marcas como MG, JAC y Chirey concentran un índice creciente de reclamaciones, según confirmó el director de la Oficina de la Defensa del Consumidor en esa entidad.

Las fallas más reportadas se concentran en transmisiones, pantallas y componentes electrónicos, atribuidas al ritmo acelerado de producción y venta.

Agencia Marca Calificación Google Total de reseñas Quejas principales JAC Zapata Servicio (Jurica) JAC 2.1 10 Refacciones inexistentes, nula comunicación Nissan Autocom Nova Nissan 3.1 632 Meses de espera, piezas sin seguimiento Chevrolet Autos SS Juriquilla Chevrolet 3.1 150 Garantía sin resolver, cobros indebidos MG Corregidora (Car One) MG 3.7 275 Testigos post-servicio, diagnóstico cobrado Mazda Zapata Querétaro Mazda 3.8 2,460 Precios inflados, cobros en garantía Honda FAME Marquesa Honda 3.9 1,085 Esperas de 6 horas, presión por piezas Ford Mylsa Querétaro Ford 3.9 879 Recalls expirados, servicio deficiente Querétaro Motors Chevrolet Chevrolet 3.9 1,750 Lentitud en servicio VW Pasteur Digital Volkswagen 3.9 116 Meses de reparación, error de cobro MG Juriquilla MG 4.0 300 Auto devuelto con partes abiertas, garantía negada

Los consumidores que deseen verificar el historial de quejas de una agencia específica pueden consultar el Buró Comercial de Profeco en burocomercial.profeco.gob.mx, donde es posible buscar por razón social del concesionario.

Quienes requieran presentar una reclamación formal, pueden acudir a la oficina de la dependencia en Circuito Moisés Solana 82, colonia Prados del Mirador, en horario de 8:30 a 15:00 horas de lunes a viernes.