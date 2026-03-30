Querétaro, 30 de marzo de 2026. — El gobierno municipal de Querétaro prepara para finales de abril la presentación de un plan integral de movilidad que incluirá la cronología de implementación de todos los sistemas de transporte público que opera o proyecta la administración de Felipe Fernando Macías Olvera, incluido el teleférico cuyos proyectos ejecutivos, adelantó el alcalde, ya están concluidos.
El evento de abril abarcará el estatus y la calendarización de al menos ocho esquemas de transporte que el municipio ha puesto en marcha o tiene en desarrollo: Qrobús, scooters, transporte eléctrico gratuito en el centro histórico, transporte escolar, universitario, nocturno y comunitario. Todo ello, precisó, en coordinación con el gobierno del estado.
El componente que mayor expectativa genera es el teleférico. El presidente municipal señaló que la etapa de elaboración de proyectos ejecutivos ya terminó y que el evento servirá para dar a conocer trazos, plazos de ejecución y la secuencia en que comenzarán a implementarse los distintos componentes del sistema.
Como referencia de impacto, citó que un recorrido entre San José el Alto y Plaza Boulevares —que actualmente toma alrededor de 40 minutos— podría realizarse en 15 con el transporte por cable.
La administración municipal buscará socializar el proyecto antes de su ejecución.
Macías Olvera indicó que se diseñará un mecanismo de participación ciudadana para que los habitantes opinen sobre la propuesta, y reconoció el impulso de la regidora Grisel en materia de procesos de consulta democrática dentro del ayuntamiento.
¿Cuándo arrancará la construcción del teleférico en Querétaro?
El alcalde no fijó fecha de inicio de obra ni reveló presupuesto ni fuente de financiamiento. Insistió en que se trata de un proyecto a mediano y largo plazo, probado en otras ciudades del país, y que su gobierno buscará dejar sentadas las bases para su realización.
El planteamiento, dijo, responde a una visión de planeación que debe trascender los ciclos políticos ante el crecimiento sostenido de la capital queretana.
Tampoco identificó a la empresa o consorcio responsable de la ingeniería del proyecto ejecutivo. Los detalles técnicos, la ruta completa y los costos estimados forman parte de la información que el municipio tiene previsto revelar en abril, donde también se dará un corte de avance sobre los demás sistemas de transporte público en Querétaro que ya están en operación.