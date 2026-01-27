San Juan del Río, 27 de enero de 2026. —Un tráiler de doble remolque colapsó la circulación vehicular en Boulevard Hidalgo y Paseo de los Abuelos tras quedar entrampado al intentar realizar una vuelta en U.
El conductor tuvo que desenganchar una de las cajas del remolque para liberar la maniobra, mientras elementos de la policía municipal supervisaban y controlaban el tránsito en ambos sentidos.
Conductor desenganchó una de las cajas del remolque para liberar maniobra bajo supervisión de policía municipal en zona centro de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Un elemento de la corporación confirmó a Rotativo que el acceso de unidades de transporte de carga en San Juan del Río está prohibido en la zona centro.
El operador pretendía reincorporarse a Boulevard Hidalgo con dirección a la Autopista México-Querétaro, pero quedó imposibilitado para completar el giro en el cruce.
Conductor desenganchó una de las cajas del remolque para liberar maniobra bajo supervisión de policía municipal en zona centro de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El problema del ingreso irregular de transporte pesado a zonas restringidas persiste pese a la normativa municipal vigente. Este tipo de incidentes se han vuelto recurrentes en los principales cruces del municipio, afectando la movilidad durante horas.
Infraestructura dañada por transporte pesado en San Juan del Río
En el punto del incidente, la infraestructura urbana presenta daños sin atender. Un poste de la Comisión Federal de Electricidad permanece sostenido únicamente por cables tras haber sido impactado recientemente, mientras que un semáforo continúa sin reparación después de ser golpeado por otra unidad pesada.
Conductor desenganchó una de las cajas del remolque para liberar maniobra bajo supervisión de policía municipal en zona centro de San Juan del Río. rotativo.com.mx
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, las multas por circular en zonas prohibidas rondan los dos mil pesos. Sin embargo, vecinos y transeúntes consultados por Rotativo señalaron que la reparación de postes y semáforos dañados no se refleja pese a las sanciones que autoridades dicen aplicar a conductores infractores.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Orlando Chávez Landaverde, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las sanciones específicas aplicadas en este caso ni sobre medidas para impedir que el transporte pesado continúe ingresando al centro de San Juan del Río.