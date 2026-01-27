San Juan del Río: tráiler colapsa tráfico en Boulevard Hidalgo

Un tráiler de doble remolque quedó entrampado al intentar dar vuelta en U en Boulevard Hidalgo y Paseo de los Abuelos, colapsando el tráfico en ambos sentidos mientras la policía municipal supervisaba las maniobras.

Tráiler de doble remolque obstruye Boulevard Hidalgo durante maniobras en San Juan del Río

Tráiler de doble remolque quedó entrampado en Boulevard Hidalgo y Paseo de los Abuelos al intentar dar vuelta en U con dirección a Autopista México-Querétaro.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 27, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 27 de enero de 2026. —Un tráiler de doble remolque colapsó la circulación vehicular en Boulevard Hidalgo y Paseo de los Abuelos tras quedar entrampado al intentar realizar una vuelta en U.

El conductor tuvo que desenganchar una de las cajas del remolque para liberar la maniobra, mientras elementos de la policía municipal supervisaban y controlaban el tránsito en ambos sentidos.

Un elemento de la corporación confirmó a Rotativo que el acceso de unidades de transporte de carga en San Juan del Río está prohibido en la zona centro.

El operador pretendía reincorporarse a Boulevard Hidalgo con dirección a la Autopista México-Querétaro, pero quedó imposibilitado para completar el giro en el cruce.

El problema del ingreso irregular de transporte pesado a zonas restringidas persiste pese a la normativa municipal vigente. Este tipo de incidentes se han vuelto recurrentes en los principales cruces del municipio, afectando la movilidad durante horas.

Infraestructura dañada por transporte pesado en San Juan del Río

En el punto del incidente, la infraestructura urbana presenta daños sin atender. Un poste de la Comisión Federal de Electricidad permanece sostenido únicamente por cables tras haber sido impactado recientemente, mientras que un semáforo continúa sin reparación después de ser golpeado por otra unidad pesada.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, las multas por circular en zonas prohibidas rondan los dos mil pesos. Sin embargo, vecinos y transeúntes consultados por Rotativo señalaron que la reparación de postes y semáforos dañados no se refleja pese a las sanciones que autoridades dicen aplicar a conductores infractores.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Orlando Chávez Landaverde, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las sanciones específicas aplicadas en este caso ni sobre medidas para impedir que el transporte pesado continúe ingresando al centro de San Juan del Río.

