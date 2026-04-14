Abre estancia infantil en penal femenil de Querétaro para hijos de reclusas

El nuevo Centro de Atención Infantil cuenta con seis villas, lactario y ludoteca para menores de tres años.

Estancia infantil penal femenil Querétaro con villas para madres reclusas y sus hijos menores de tres años

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó la apertura del Centro de Atención Infantil del penal femenil.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — Los hijos menores de tres años de mujeres privadas de la libertad en Querétaro podrán vivir con sus madres dentro del Centro Penitenciario Femenil, tras la apertura este martes del Centro de Atención Infantil (CAI), un espacio con seis villas familiares, lactario, ludoteca y área pediátrica que posiciona al estado entre los pocos del país con infraestructura especializada para la primera infancia en reclusión. La obra representó una inversión de 18 millones 96 mil 262 pesos, más 152 mil pesos en equipamiento.

El CAI permitirá que las internas conserven la guarda y custodia de sus hijas e hijos menores de tres años, reciban alimentación adecuada a su edad, educación inicial y atención pediátrica cuando la requieran, en cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.

La estancia también está prevista para los casos en que no exista un familiar que pueda hacerse responsable del menor en la familia de origen.

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, detalló que el espacio tiene seis villas para las madres y sus hijos, un área de juego exclusiva para los infantes, lactario, ludoteca, sala de profesores, zona de custodios y una explanada de acceso.

La operación estará a cargo de profesionales y especialistas, en coordinación con el Sistema Estatal DIF, que preside Car Herrera.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, señaló que el sistema penitenciario queretano ha sido reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todos los años consecutivos de la actual administración como el que mejores condiciones de espacio y servicios tiene para el respeto de la dignidad de la población penitenciaria.

La apertura del CAI, dijo, responde a un enfoque interseccional en la atención de mujeres privadas de la libertad que pocas entidades del país han implementado.

Seis villas y atención pediátrica para los menores en el penal femenil de Querétaro

El comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Gustavo López Acosta, apuntó que la apertura del CAI confirma un enfoque centrado en derechos humanos.

"Hoy inauguramos más que un área, hoy inauguramos un espacio de afecto, de esperanza y de futuro para nuestras niñas y niños", expresó durante el acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González.

¿Qué servicios ofrece el CAI del penal femenil?

El centro fue diseñado para garantizar el vínculo afectivo madre-hijo durante los primeros tres años de vida, etapa considerada crítica para el desarrollo infantil.

El cupo específico, la ruta de egreso una vez cumplidos los tres años y el protocolo de atención para menores con padecimientos que excedan la capacidad pediátrica interna no fueron precisados durante la presentación.

La dependencia tampoco dio a conocer sobre el número de internas que actualmente cumplirían el perfil para acceder al espacio con sus hijos. La estancia operará desde este martes 14 de abril.

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