Querétaro, 14 de abril de 2026. — Los hijos menores de tres años de mujeres privadas de la libertad en Querétaro podrán vivir con sus madres dentro del Centro Penitenciario Femenil, tras la apertura este martes del Centro de Atención Infantil (CAI), un espacio con seis villas familiares, lactario, ludoteca y área pediátrica que posiciona al estado entre los pocos del país con infraestructura especializada para la primera infancia en reclusión. La obra representó una inversión de 18 millones 96 mil 262 pesos, más 152 mil pesos en equipamiento.
El CAI permitirá que las internas conserven la guarda y custodia de sus hijas e hijos menores de tres años, reciban alimentación adecuada a su edad, educación inicial y atención pediátrica cuando la requieran, en cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
La estancia también está prevista para los casos en que no exista un familiar que pueda hacerse responsable del menor en la familia de origen.
La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo, detalló que el espacio tiene seis villas para las madres y sus hijos, un área de juego exclusiva para los infantes, lactario, ludoteca, sala de profesores, zona de custodios y una explanada de acceso.
La operación estará a cargo de profesionales y especialistas, en coordinación con el Sistema Estatal DIF, que preside Car Herrera.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, señaló que el sistema penitenciario queretano ha sido reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todos los años consecutivos de la actual administración como el que mejores condiciones de espacio y servicios tiene para el respeto de la dignidad de la población penitenciaria.
La apertura del CAI, dijo, responde a un enfoque interseccional en la atención de mujeres privadas de la libertad que pocas entidades del país han implementado.
Seis villas y atención pediátrica para los menores en el penal femenil de Querétaro
El comisionado estatal del Sistema Penitenciario, Gustavo López Acosta, apuntó que la apertura del CAI confirma un enfoque centrado en derechos humanos.
"Hoy inauguramos más que un área, hoy inauguramos un espacio de afecto, de esperanza y de futuro para nuestras niñas y niños", expresó durante el acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González.
¿Qué servicios ofrece el CAI del penal femenil?
El centro fue diseñado para garantizar el vínculo afectivo madre-hijo durante los primeros tres años de vida, etapa considerada crítica para el desarrollo infantil.
El cupo específico, la ruta de egreso una vez cumplidos los tres años y el protocolo de atención para menores con padecimientos que excedan la capacidad pediátrica interna no fueron precisados durante la presentación.
La dependencia tampoco dio a conocer sobre el número de internas que actualmente cumplirían el perfil para acceder al espacio con sus hijos. La estancia operará desde este martes 14 de abril.