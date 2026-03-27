Sheinbaum se deslinda de "operación cicatriz" de Monreal con el PT tras Plan B

La presidenta afirma que las alianzas las define Morena, no la coordinación parlamentaria.

Ricardo Monreal y Alberto Anaya conversan en San Lázaro tras aprobación del Plan B de reforma electoral en México

Claudia Sheinbaum se deslindó de la estrategia de Monreal durante su conferencia matutina de este viernes.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 27, 2026
Mariana Torres García

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México, 27 de marzo de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia este viernes de la estrategia de reconciliación que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, puso en marcha con el Partido del Trabajo tras la aprobación parcial del Plan B de reforma electoral en el Senado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró desconocer el término "operación cicatriz" y precisó que la construcción de alianzas electorales corresponde a la dirigencia de su partido, no a la coordinación parlamentaria.

El desmarque presidencial llegó apenas horas después de que Monreal anunciara, la madrugada del jueves, que ya sostuvo una reunión con Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, en el recinto de San Lázaro.

El legislador zacatecano había declarado que la coalición oficialista necesitaba "cerrar heridas y dar vuelta a la página" luego de que los petistas bloquearon la reforma al artículo 35 constitucional, pieza central del Plan B que habría permitido empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Monreal reconoció abiertamente que el dictamen aprobado "no es lo que la presidenta quería".

Velasco rechaza el término y propone a Gobernación como mediador

La fractura entre los aliados del bloque oficialista quedó expuesta también por el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, quien rechazó que sea necesaria una "operación cicatriz" pero admitió que se requieren acercamientos entre las dirigencias para recomponer la alianza rumbo a 2027.

El legislador chiapaneco sugirió que el canal institucional para iniciar ese diálogo sea la Secretaría de Gobernación, no la coordinación parlamentaria de Morena en San Lázaro — lo que en los hechos reduce el margen de maniobra política que Monreal intentó arrogarse con su anuncio.

La minuta que el Senado envió a la Cámara de Diputados contiene únicamente reformas a los artículos 115, 116 y un párrafo adicional al 134 de la Constitución.

Quedó fuera el artículo 35, que proponía que la titular del Ejecutivo promoviera el voto a su favor en un ejercicio de revocación de mandato en 2027, coincidente con la renovación de 17 gubernaturas y toda la Cámara baja. El PT condicionó su respaldo a la eliminación de ese apartado, y lo consiguió.

Monreal trazó un cronograma para la aprobación en San Lázaro: el martes 7 de abril las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral votarán el dictamen, y el miércoles 8 subirá al pleno.

El propio coordinador de Morena anticipó que no habrá obstáculos para su aprobación, dado que la minuta se limita a tres artículos. Sin embargo, la reforma deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales antes del 31 de mayo, fecha límite para modificar legislación electoral previo al inicio del proceso de 2027.

¿Qué implica la fractura del bloque oficialista para las elecciones de 2027?

El episodio deja en evidencia que la coalición gobernante enfrenta tensiones internas que van más allá del Plan B. Morena necesita al PT y al PVEM para sostener la mayoría calificada que le permite aprobar reformas constitucionales, y el bloqueo petista demostró que esa mayoría no es automática.

Sheinbaum optó por no desgastarse en la disputa parlamentaria y trasladó la responsabilidad de las alianzas a la estructura partidista, mientras que Monreal quedó expuesto como un operador cuya iniciativa no contó con el aval del Ejecutivo.

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