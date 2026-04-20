San Juan del Río, 20 de abril de 2026. —El edificio de Juárez 36 dejará de ser sede de la Presidencia Municipal de San Juan del Río a finales de 2026 para convertirse en museo, confirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La mudanza de dependencias ya fue planteada al jefe de gabinete y revisada en reunión de gabinete, y la restauración del inmueble quedó proyectada como obra de 2027 con gestión de recursos federales del programa Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) y museografía aportada por la Secretaría de Cultura estatal que encabeza Ana Paula Vázquez Guerra.

El proyecto se arrastra desde 2022, cuando la asociación Pro Museo Histórico presentó los primeros anteproyectos para el inmueble que fue sede del gobierno municipal hasta el traslado al Centro Cívico en 2018.

Cabrera adelantó en agosto de 2024 la intención de retomar el proyecto, pero fue esta semana cuando definió calendario concreto.

La reubicación de oficinas no supone gasto adicional en nuevas sedes, según el planteamiento municipal. Cabrera mencionó la Hacienda de Cerro Gordo —actualmente en proceso de restauración— como uno de los inmuebles que recibirán dependencias, y dejó la puerta abierta a otros espacios ya disponibles del patrimonio municipal.

El Salón de Cabildo permanecerá en Juárez 36 incluso cuando funcione el museo, como recinto oficial del Ayuntamiento.

La restauración del inmueble requerirá intervención estructural. El segundo patio y varias oficinas presentan problemas que obligan a una instalación eléctrica nueva, restauración integral y adecuación museográfica de las salas.

"No las vamos a dejar con esos pisos feos que tienen algunas oficinas, no van con un museo", reconoció el alcalde al descartar que se trate de una rehabilitación menor.

Fondos federales y estatales concurrirán en el proyecto

El financiamiento aún no está confirmado. La administración municipal no ha presentado solicitud formal al programa federal ni ha recibido asignación de recursos, pero el ACMPM —operado por la Secretaría de Cultura federal a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural— es el mismo mecanismo mediante el cual el municipio ya gestionó 3.15 millones de pesos para la restauración de los templos de San Juan de Dios y Jesusito de la Portería hace apenas dos semanas.

La Secretaría de Cultura estatal, por su parte, asumiría la museografía según lo planteado por Ana Paula Vázquez Guerra en reunión con el cabildo. El municipio aportaría el inmueble y la contraparte de obra civil exigida por las reglas de operación del programa federal.

¿Cuándo abrirá el museo al público?

La apertura quedó proyectada para 2027, pero depende de tres variables: el cierre del proceso de mudanza a finales de 2026, la asignación efectiva de recursos federales del ACMPM y el tiempo que tome la obra de restauración estructural.

La administración Cabrera concluye en septiembre de 2027, lo que coloca la apertura del museo como uno de los últimos hitos del periodo y deja abierta la posibilidad de que la inauguración formal quede pendiente para la siguiente gestión municipal si los tiempos federales se extienden.

El proyecto se suma a una estrategia de recuperación del Centro Histórico que el municipio ha sostenido durante los últimos cuatro años.

La administración ha invertido más de 25 millones de pesos en la rehabilitación de siete inmuebles patrimoniales entre 2022 y 2025, entre los que destacan el Portal del Diezmo, la Capilla del Calvario y la Parroquia de San Juan Bautista.

San Juan del Río forma parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro reconocido por la Unesco, con 3 mil 101 hectáreas de zona núcleo protegidas dentro del territorio municipal.