Presidencia de San Juan del Río deja Juárez 36 a finales de 2026 para abrir museo en la antigua sede

Cabrera confirma reubicación de dependencias al segundo semestre de 2026 y proyecta apertura del museo durante 2027.

Edificio de la Presidencia Municipal de San Juan del Río en Juárez 36 que se convertirá en museo histórico durante 2027.

El edificio de Juárez 36, actual sede de la Presidencia Municipal, quedará disponible a finales de 2026 para su restauración museográfica.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de abril de 2026. —El edificio de Juárez 36 dejará de ser sede de la Presidencia Municipal de San Juan del Río a finales de 2026 para convertirse en museo, confirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La mudanza de dependencias ya fue planteada al jefe de gabinete y revisada en reunión de gabinete, y la restauración del inmueble quedó proyectada como obra de 2027 con gestión de recursos federales del programa Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) y museografía aportada por la Secretaría de Cultura estatal que encabeza Ana Paula Vázquez Guerra.

El proyecto se arrastra desde 2022, cuando la asociación Pro Museo Histórico presentó los primeros anteproyectos para el inmueble que fue sede del gobierno municipal hasta el traslado al Centro Cívico en 2018.

Cabrera adelantó en agosto de 2024 la intención de retomar el proyecto, pero fue esta semana cuando definió calendario concreto.

La reubicación de oficinas no supone gasto adicional en nuevas sedes, según el planteamiento municipal. Cabrera mencionó la Hacienda de Cerro Gordo —actualmente en proceso de restauración— como uno de los inmuebles que recibirán dependencias, y dejó la puerta abierta a otros espacios ya disponibles del patrimonio municipal.

El Salón de Cabildo permanecerá en Juárez 36 incluso cuando funcione el museo, como recinto oficial del Ayuntamiento.

La restauración del inmueble requerirá intervención estructural. El segundo patio y varias oficinas presentan problemas que obligan a una instalación eléctrica nueva, restauración integral y adecuación museográfica de las salas.

"No las vamos a dejar con esos pisos feos que tienen algunas oficinas, no van con un museo", reconoció el alcalde al descartar que se trate de una rehabilitación menor.

Fondos federales y estatales concurrirán en el proyecto

El financiamiento aún no está confirmado. La administración municipal no ha presentado solicitud formal al programa federal ni ha recibido asignación de recursos, pero el ACMPM —operado por la Secretaría de Cultura federal a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural— es el mismo mecanismo mediante el cual el municipio ya gestionó 3.15 millones de pesos para la restauración de los templos de San Juan de Dios y Jesusito de la Portería hace apenas dos semanas.

La Secretaría de Cultura estatal, por su parte, asumiría la museografía según lo planteado por Ana Paula Vázquez Guerra en reunión con el cabildo. El municipio aportaría el inmueble y la contraparte de obra civil exigida por las reglas de operación del programa federal.

¿Cuándo abrirá el museo al público?

La apertura quedó proyectada para 2027, pero depende de tres variables: el cierre del proceso de mudanza a finales de 2026, la asignación efectiva de recursos federales del ACMPM y el tiempo que tome la obra de restauración estructural.

La administración Cabrera concluye en septiembre de 2027, lo que coloca la apertura del museo como uno de los últimos hitos del periodo y deja abierta la posibilidad de que la inauguración formal quede pendiente para la siguiente gestión municipal si los tiempos federales se extienden.

El proyecto se suma a una estrategia de recuperación del Centro Histórico que el municipio ha sostenido durante los últimos cuatro años.

La administración ha invertido más de 25 millones de pesos en la rehabilitación de siete inmuebles patrimoniales entre 2022 y 2025, entre los que destacan el Portal del Diezmo, la Capilla del Calvario y la Parroquia de San Juan Bautista.

San Juan del Río forma parte del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro reconocido por la Unesco, con 3 mil 101 hectáreas de zona núcleo protegidas dentro del territorio municipal.

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