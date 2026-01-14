Querétaro, 14 de enero de 2026. — El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA pronostica ambiente frío con temperatura mínima de 7°C y máxima de 25°C para Santiago de Querétaro durante las próximas 24 horas.
La dependencia federal informó que el estado registrará cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla matutinos y lluvias aisladas durante la tarde, con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.
La región de la Mesa Central, que incluye a Querétaro, presentará ambiente frío con bancos de niebla durante las primeras horas del día, explicó el organismo meteorológico. Durante la tarde, el ambiente será templado con lluvias aisladas en diversas zonas del estado.
El frente frío número 28 y su masa de aire polar se desplazan sobre el norte del país, lo que refuerza las condiciones de ambiente frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, precisó la CONAGUA. El fenómeno meteorológico genera bancos de niebla en zonas montañosas del centro del país.
"El viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h", detalló el pronóstico oficial.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas y estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas durante las primeras horas del día, por lo que los conductores deben extremar precauciones. Las lluvias aisladas se presentarán principalmente durante la tarde.