Querétaro, 14 de enero de 2026. — La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, en coordinación con la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lanzó la convocatoria en su primera edición del Reconocimiento Estatal al Personal Directivo 2025-2026.
El certamen, único en México, busca destacar la labor de quienes lideran instituciones educativas en beneficio de la niñez y juventud queretana promoviendo inclusión, equidad, excelencia e interculturalidad, informó la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía.
El reconocimiento busca visibilizar el liderazgo y compromiso de las y los directivos de educación básica en Querétaro. La convocatoria representa una oportunidad para mostrar prácticas profesionales que fortalecen la gestión escolar, promueven la inclusión y la equidad, y consolidan una visión de excelencia que impacta directamente en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, explicó Quintanar Mejía durante la presentación oficial del programa.
La convocatoria está dirigida al personal con función directiva de base que cuente con nombramiento definitivo en instituciones públicas de educación básica del estado de Querétaro.
Podrán participar directivos de los niveles y modalidades de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, educación especial y educación indígena, precisó la coordinadora general de la USEBEQ.
Requisitos y Fechas de Registro
Los interesados deberán contar con un mínimo de cinco años de antigüedad en la función directiva con nombramiento definitivo de base dentro del servicio educativo.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de enero de 2026 y las bases completas pueden consultarse en los portales oficiales www.usebeq.edu.mx y www.snte.org.mx/seccion24, así como en las redes sociales institucionales de la USEBEQ, aseguró Irene Quintanar Mejía.
El programa beneficia a directivos de educación básica en los 18 municipios de Querétaro mediante el reconocimiento a su labor profesional y compromiso con la excelencia educativa.
Las bases también están disponibles en la página de Facebook SNTEQuerétaroSeccion24, donde el personal directivo podrá consultar los requisitos completos y el proceso de registro para la primera edición del reconocimiento, sostuvo la coordinadora general.