Querétaro, 27 de marzo de 2026. — La homologación de la reforma al Poder Judicial en Querétaro con el marco federal quedó aprobada tras más de un año de negociaciones, mesas de trabajo y un proceso legislativo que exhibió fracturas dentro de la propia bancada de Morena en el Congreso local.

El coordinador del grupo parlamentario, Edgar Inzunza, defendió el resultado y aseguró que la elección ciudadana de jueces y magistrados representa un paso decisivo para el sistema de justicia estatal.

En entrevista, Inzunza minimizó los votos en contra emitidos por legisladores de su propio movimiento. El dictamen, que generó posiciones encontradas incluso entre aliados de la coalición gobernante, fue cuestionado también por la diputada del PT Claudia Díaz Gayou, quien anunció que impugnará la reforma judicial por presuntas irregularidades en el proceso.

Sin embargo, el morenista puso en duda que una acción de inconstitucionalidad promovida de manera individual prospere, dado que la legislación reserva esa facultad a instancias como ayuntamientos, la propia legislatura o los organismos de derechos humanos.

"Se vale disentir dentro de la Cuarta Transformación", expresó el legislador, quien atribuyó las diferencias a posturas técnicas y rechazó que el dictamen aprobado responda a intereses del PAN, como señalaron algunos diputados durante la discusión.

Leyes secundarias, el siguiente capítulo de la reforma judicial en Querétaro

Lo aprobado hasta ahora establece la base constitucional, pero el proceso legislativo está lejos de concluir. Inzunza adelantó que la etapa más compleja arranca con la construcción de leyes secundarias que definirán los mecanismos operativos para la elección de juzgadores.

En esa fase, dijo, participarán todas las fracciones parlamentarias y se mantendrá interlocución directa con el Poder Judicial del estado.

La reforma federal que obliga a las entidades a homologar sus marcos locales generó resistencias en varios congresos del país.

En Querétaro, el debate se prolongó durante meses y acumuló tensiones entre la bancada de Morena en el Congreso y sus aliados. La aprobación, aunque mayoritaria, dejó expuestas grietas que podrían reaparecer cuando se discutan los detalles operativos.

¿Cuándo se elegirán jueces y magistrados en Querétaro?

El calendario dependerá de las leyes secundarias que el Congreso local aún debe elaborar. Inzunza no fijó plazos concretos, pero reiteró que el objetivo es dar operatividad a la reforma en coordinación con el Poder Judicial.

La diputada Díaz Gayou, mientras tanto, mantiene abierta la posibilidad de recurrir a instancias jurisdiccionales para frenar la implementación.