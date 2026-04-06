Querétaro, 6 de abril de 2026. — Ninguna de las carreteras federales que cruzan Querétaro registra bloqueos ni tomas de casetas derivados del paro nacional convocado este lunes por organizaciones de transportistas y campesinos, confirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

El funcionario precisó que la circulación en los principales accesos al estado opera con normalidad y que autoridades estatales y federales sostienen un monitoreo permanente en coordinación con la Guardia Nacional, ante una jornada de protestas que ya escaló en al menos 15 entidades del país.

La situación contrasta con la del megabloqueo nacional del 24 de noviembre de 2025, cuando productores agrícolas cerraron la autopista México-Querétaro a la altura de la caseta de Palmillas desde las siete de la mañana, pese al acuerdo de 950 pesos por tonelada de maíz anunciado el fin de semana previo.

Aquella jornada dejó afectaciones en ambos sentidos de la circulación y formó parte de una protesta coordinada que paralizó 25 estados del país.

Gudiño Torres detalló que el monitoreo se realiza con información directa de instancias federales y que, hasta el corte de la tarde, no se han detectado incidencias que comprometan la movilidad en los tramos que conectan con la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo.

Querétaro, como cruce obligado entre el Bajío y el Valle de México, concentra uno de los mayores flujos nacionales de transporte de carga, lo que convierte a la autopista México-Querétaro en una vía particularmente sensible ante este tipo de movilizaciones.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) citados por el secretario, las afectaciones se concentran por ahora en 15 estados, donde ya se documentan bloqueos parciales, cierres totales y casetas tomadas por manifestantes.

La dependencia federal mantiene un tablero de incidencias actualizado que sirve de insumo para las decisiones operativas de los gobiernos estatales y para el despliegue de la Guardia Nacional.

El titular de la Secretaría de Gobierno pidió a la población mantenerse atenta exclusivamente a los canales oficiales, planear con anticipación los traslados previstos para las próximas horas y considerar rutas alternas ante una eventual evolución del movimiento.

La recomendación aplica especialmente para quienes viajan por motivos laborales o turísticos durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando el aforo carretero en la entidad alcanza sus máximos anuales.

Gudiño Torres agregó que las autoridades estatales continuarán el seguimiento puntual a las movilizaciones y emitirán reportes oportunos si se detecta alguna afectación en territorio queretano.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobierno del Estado no ha emitido postura sobre una eventual activación de operativos extraordinarios de contención, más allá del monitoreo coordinado con la Guardia Nacional que opera desde el inicio de la jornada.