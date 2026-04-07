Querétaro, 7 de abril de 2026. — La amenaza de nuevos bloqueos carreteros mantiene en alerta al comercio establecido en Querétaro, pese a que el paro nacional de transportistas convocado para el pasado 6 de abril no se concretó en su totalidad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en la entidad, Eduardo Chávez Hidalgo, advirtió este martes que la situación no está resuelta y que persiste el riesgo de cierres en rutas estratégicas que conectan al estado con el resto del país.

Chávez Hidalgo precisó que entidades como Guanajuato, Sinaloa y Sonora mantienen movilizaciones activas, lo que prolonga la incertidumbre para el sector comercial queretano, altamente dependiente de los corredores logísticos del Bajío.

La inquietud crece en un contexto donde las inconformidades del autotransporte por inseguridad en carreteras federales llevan meses sin una respuesta institucional definitiva.

“Sí continuamos con la amenaza latente de los transportistas y de los posibles bloqueos carreteros. Tan es así que ya hay, tanto en Guanajuato como en Sinaloa, como en Sonora y en otras partes de la República mexicana, continúan los cierres carreteros”, expresó el dirigente empresarial.

El líder de Canacope pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a los manifestantes actuar con responsabilidad y privilegiar el diálogo, para evitar que terceros resulten afectados.

Sostuvo que las demandas del gremio transportista —inseguridad, extorsión y elevados costos operativos— son legítimas, pero remarcó que su solución no puede trasladarse al resto de la cadena productiva ni vulnerar derechos como el libre tránsito y el acceso a bienes básicos.

Bloqueos carreteros golpean directo a pymes en Querétaro

Chávez Hidalgo detalló que cada hora de cierre se traduce en presión sobre el abasto, incremento en costos, retrasos en entregas y mermas en los ingresos de las familias que dependen del comercio diario.

Subrayó que el efecto no se limita al transporte de carga, sino que impacta directamente a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, prestadores de servicios y negocios familiares de la entidad.

“En economía real, cada hora de bloqueo afecta la productividad, la certidumbre y el sustento cotidiano de millones de personas”, enfatizó el presidente de la Canacope queretana, quien forma parte del sector empresarial que ha pedido reforzar la seguridad en el Bajío ante el escalamiento de extorsiones y robos en autopistas.

¿Qué pide Canacope a las autoridades federales?

El dirigente exhortó al gobierno federal a dar seguimiento inmediato a las mesas de trabajo ya instaladas con el gremio transportista, fortalecer la coordinación entre dependencias y acelerar acuerdos concretos.

Pidió, en paralelo, garantizar corredores de libre tránsito para alimentos, medicinas e insumos esenciales, además de mejorar los mecanismos oficiales de información en tiempo real sobre cierres y rutas alternas.

Chávez Hidalgo cerró su pronunciamiento con un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y considerar rutas alternas ante cualquier eventualidad.

Insistió en que la prioridad debe ser proteger el empleo, asegurar el abasto y evitar que las legítimas exigencias del autotransporte deriven en pérdidas económicas para los miles de comercios queretanos que dependen del flujo diario de mercancías y clientes en corredores como la México-Querétaro.