San Juan del Río aprueba programa de salud pública y auditoría 2026

Cabildo autoriza cambio de uso de suelo y valida instrumentos de salud y fiscalización

Sesión de Cabildo en San Juan del Río donde regidores aprobaron el programa de salud pública 2024-2027 y el plan de auditoría 2026

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, encabezó la sesión ordinaria de este 30 de enero.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
San Juan del Río — 30 de enero de 2026.- Cuatro acuerdos salieron adelante este jueves en el Cabildo de San Juan del Río, entre ellos el programa de trabajo de salud pública para el trienio 2024-2027 y el plan de auditoría que marcará el rumbo de la fiscalización interna durante el presente año. La sesión contó con la asistencia de 14 integrantes del cuerpo edilicio.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia condujo los trabajos, que arrancaron con la validación del acta de la sesión ordinaria del 14 de enero. Posteriormente, los regidores entraron al análisis de los dictámenes sustantivos de la agenda.

Las comisiones unidas de salud pública presentaron el instrumento que guiará las acciones del municipio en esta materia. El programa de salud pública municipal quedó avalado sin contratiempos y establece las líneas de trabajo que la administración ejecutará hasta 2027.

En materia de fiscalización, Nelly Martínez Trejo, titular del Órgano Interno de Control, expuso el programa de auditoría 2026. El documento detalla las revisiones programadas a las distintas áreas del gobierno municipal y fue respaldado por los ediles presentes.

Autorizan marisquería en colonia Sagrado Corazón

El Cabildo también dio luz verde a un cambio de uso de suelo en la colonia Sagrado Corazón. Se trata de un predio de 227.24 metros cuadrados ubicado en avenida 2 de Julio sin número, con clave catastral 160100-906-4107, que pasará de uso habitacional a comercial para albergar una marisquería.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento sanjuanense cierra enero con los instrumentos programáticos definidos para el arranque operativo del año.

