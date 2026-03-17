Retiran 10 camiones en San Juan del Río por no cumplir refrendo vehicular

Concesionarios deben renovar unidades cada 10 años; programa Tarifa Unidos apoyará decisiones del sistema local.

Camiones de transporte público en San Juan del Río retirados por incumplimiento de refrendo vehicular

Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad, informó sobre el retiro de unidades en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. —Alrededor de 10 autobuses de transporte público dejaron de circular en San Juan del Río durante este año al no cumplir con el proceso de refrendo vehicular, lo que representa aproximadamente el 2 por ciento de la flota que opera en el municipio, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad del estado de Querétaro.

La ley estatal establece un plazo máximo de 10 años para que los concesionarios renueven sus unidades. Cada año, todos los operadores del estado deben someterse a una revisión físico-mecánica y completar el refrendo correspondiente; quienes no cumplen quedan fuera de circulación.

Cuanalo Santos explicó que los concesionarios conocen la obligación y son ellos quienes determinan cuándo y cómo renovar. "Están en ese proceso; los concesionarios saben muy bien de ese compromiso", señaló.

El funcionario agregó que la implementación tecnológica derivada del programa Tarifa Unidos permitirá contar con mejor información sobre el sistema de transporte de San Juan del Río. Con esos datos, indicó, se podrán tomar decisiones más precisas sobre rutas, frecuencias y renovación de la flota de camiones.

A medida que avance la integración tecnológica, Movilidad evaluará la evolución del sistema local para determinar acciones futuras, aunque sin comprometer plazos específicos por ahora.

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