San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. —Alrededor de 10 autobuses de transporte público dejaron de circular en San Juan del Río durante este año al no cumplir con el proceso de refrendo vehicular, lo que representa aproximadamente el 2 por ciento de la flota que opera en el municipio, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad del estado de Querétaro.
La ley estatal establece un plazo máximo de 10 años para que los concesionarios renueven sus unidades. Cada año, todos los operadores del estado deben someterse a una revisión físico-mecánica y completar el refrendo correspondiente; quienes no cumplen quedan fuera de circulación.
Cuanalo Santos explicó que los concesionarios conocen la obligación y son ellos quienes determinan cuándo y cómo renovar. "Están en ese proceso; los concesionarios saben muy bien de ese compromiso", señaló.
El funcionario agregó que la implementación tecnológica derivada del programa Tarifa Unidos permitirá contar con mejor información sobre el sistema de transporte de San Juan del Río. Con esos datos, indicó, se podrán tomar decisiones más precisas sobre rutas, frecuencias y renovación de la flota de camiones.
A medida que avance la integración tecnológica, Movilidad evaluará la evolución del sistema local para determinar acciones futuras, aunque sin comprometer plazos específicos por ahora.