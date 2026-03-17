San Juan del Río — 17 de marzo de 2026. —Un total de 41,628 consultas generales, 24,151 consultas de especialidad y 4,789 cirugías realizó el Hospital General de San Juan del Río durante 2025, consolidándose como la unidad de referencia de la jurisdicción sanitaria número dos, que atiende a población de Amealco, Colón, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan.
La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, destacó que el hospital también recibe pacientes del Estado de México, Hidalgo y Michoacán.
El nosocomio, con 95 camas censables, registró 13,652 atenciones de urgencias y 12,544 egresos hospitalarios —pacientes dados de alta por mejoría— durante el mismo periodo. En materia de procuración de órganos en San Juan del Río, se concretaron 18 procuraciones de tejidos y dos multiorgánicas.
Pérez Rendón subrayó que el Hospital General es la única unidad en San Juan del Río que cuenta con una unidad de cuidados intensivos de alta resolución, donde se atendieron 278 pacientes en condiciones críticas. También opera una unidad de cuidados intensivos neonatales que atendió a 596 recién nacidos, de los cuales 250 fueron prematuros que pasaron por el tamizaje visual para detección de retinopatía.
Hemodiálisis y especialidades en el Hospital de San Juan del Río
La unidad de hemodiálisis creció de seis a nueve máquinas para responder a la alta demanda por insuficiencia renal, y en el periodo se realizaron 4,737 sesiones. La perspectiva, señaló la funcionaria, es seguir ampliando de forma paulatina esta capacidad.
Entre las especialidades disponibles se encuentran cirugía oncológica, neurocirugía, urología, cirugía de tórax, neurología y gastroenterología, además de servicios de consulta externa, hospitalización, medicina preventiva, un área de salud mental en San Juan del Río, clínica de mama y clínica de heridas. Esta última, en coordinación con cirujanos plásticos, permite salvar extremidades y reducir lesiones mayores.
¿Qué servicios tiene el Hospital General de San Juan del Río?
La oferta de especialidades coloca al hospital por encima de lo que correspondería a un segundo nivel de atención convencional, según reconoció Pérez Rendón. Los hospitales generales fuera de la capital queretana resuelven padecimientos que normalmente requerirían referencia a un tercer nivel o a otra entidad.