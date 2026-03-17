Hospital de San Juan del Río realizó más de 4,700 cirugías y 41 mil consultas

La unidad de cuidados intensivos atendió 278 pacientes críticos y la hemodiálisis creció de seis a nueve máquinas.

Fachada del Hospital General de San Juan del Río donde se realizaron más de 4,700 cirugías en 2025

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud de Querétaro, presentó cifras del Hospital General de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río — 17 de marzo de 2026. —Un total de 41,628 consultas generales, 24,151 consultas de especialidad y 4,789 cirugías realizó el Hospital General de San Juan del Río durante 2025, consolidándose como la unidad de referencia de la jurisdicción sanitaria número dos, que atiende a población de Amealco, Colón, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan.

La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, destacó que el hospital también recibe pacientes del Estado de México, Hidalgo y Michoacán.

El nosocomio, con 95 camas censables, registró 13,652 atenciones de urgencias y 12,544 egresos hospitalarios —pacientes dados de alta por mejoría— durante el mismo periodo. En materia de procuración de órganos en San Juan del Río, se concretaron 18 procuraciones de tejidos y dos multiorgánicas.

Pérez Rendón subrayó que el Hospital General es la única unidad en San Juan del Río que cuenta con una unidad de cuidados intensivos de alta resolución, donde se atendieron 278 pacientes en condiciones críticas. También opera una unidad de cuidados intensivos neonatales que atendió a 596 recién nacidos, de los cuales 250 fueron prematuros que pasaron por el tamizaje visual para detección de retinopatía.

Hemodiálisis y especialidades en el Hospital de San Juan del Río

La unidad de hemodiálisis creció de seis a nueve máquinas para responder a la alta demanda por insuficiencia renal, y en el periodo se realizaron 4,737 sesiones. La perspectiva, señaló la funcionaria, es seguir ampliando de forma paulatina esta capacidad.

Entre las especialidades disponibles se encuentran cirugía oncológica, neurocirugía, urología, cirugía de tórax, neurología y gastroenterología, además de servicios de consulta externa, hospitalización, medicina preventiva, un área de salud mental en San Juan del Río, clínica de mama y clínica de heridas. Esta última, en coordinación con cirujanos plásticos, permite salvar extremidades y reducir lesiones mayores.

¿Qué servicios tiene el Hospital General de San Juan del Río?

La oferta de especialidades coloca al hospital por encima de lo que correspondería a un segundo nivel de atención convencional, según reconoció Pérez Rendón. Los hospitales generales fuera de la capital queretana resuelven padecimientos que normalmente requerirían referencia a un tercer nivel o a otra entidad.

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