Kuri pide cautela sobre posibles partidos de Irán en Querétaro

El gobernador señala que la decisión depende de FIFA, la FMF y la Federación Iraní de Fútbol.

Gobernador Mauricio Kuri habla sobre selección de Irán y el Mundial 2026 durante Café con Kuri en Querétaro

La selección de Irán negocia con FIFA para trasladar sus partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos a México.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González pidió cautela ante la posibilidad de que la selección de Irán juegue partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano, e incluso entrene en Querétaro.

Durante el programa Café con Kuri, el mandatario consideró que "es un momento muy complicado" y recomendó esperar las decisiones de la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol y la propia Federación Iraní.

La solicitud de la Federación de Fútbol de Irán a la FIFA para trasladar sus partidos de grupo de Estados Unidos a México ha generado expectativas en varias entidades del país.

La Embajada de Irán en México confirmó el 16 de marzo que el presidente de su federación, Mehdi Taj, negocia directamente con el organismo internacional luego de que Donald Trump señalara que no podía garantizar la seguridad de los jugadores iraníes en territorio estadounidense.

Kuri fue cuestionado sobre la disposición de Querétaro para recibir partidos o funcionar como sede de entrenamiento para la selección iraní. El gobernador evitó comprometerse y señaló que lo mejor es "estar a la expectativa" hasta que las tres instancias definan una postura oficial.

Irán está programada en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos originalmente asignados a los estadios SoFi Stadium en California y Lumen Field en Seattle.

Querétaro en la conversación por el Mundial 2026

Las sedes mundialistas confirmadas en México son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la petición iraní ha abierto la discusión sobre si otras ciudades podrían participar como sedes de entrenamiento o apoyo logístico.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la solicitud "se está viendo con la FIFA" y que México informaría en cuanto haya una resolución.

¿Podría Querétaro recibir a la selección de Irán?

El estado cuenta con el Estadio Corregidora y con infraestructura deportiva que ha servido para eventos internacionales de fútbol, pero la decisión final recae en la FIFA y la FMF. Kuri adelantó que convocará a una rueda de prensa cuando haya información confirmada sobre el tema.

gobiernodeportesiranconflictos y disturbios

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