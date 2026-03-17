San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González pidió cautela ante la posibilidad de que la selección de Irán juegue partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano, e incluso entrene en Querétaro.
Durante el programa Café con Kuri, el mandatario consideró que "es un momento muy complicado" y recomendó esperar las decisiones de la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol y la propia Federación Iraní.
La solicitud de la Federación de Fútbol de Irán a la FIFA para trasladar sus partidos de grupo de Estados Unidos a México ha generado expectativas en varias entidades del país.
La Embajada de Irán en México confirmó el 16 de marzo que el presidente de su federación, Mehdi Taj, negocia directamente con el organismo internacional luego de que Donald Trump señalara que no podía garantizar la seguridad de los jugadores iraníes en territorio estadounidense.
Kuri fue cuestionado sobre la disposición de Querétaro para recibir partidos o funcionar como sede de entrenamiento para la selección iraní. El gobernador evitó comprometerse y señaló que lo mejor es "estar a la expectativa" hasta que las tres instancias definan una postura oficial.
Irán está programada en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos originalmente asignados a los estadios SoFi Stadium en California y Lumen Field en Seattle.
Querétaro en la conversación por el Mundial 2026
Las sedes mundialistas confirmadas en México son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la petición iraní ha abierto la discusión sobre si otras ciudades podrían participar como sedes de entrenamiento o apoyo logístico.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la solicitud "se está viendo con la FIFA" y que México informaría en cuanto haya una resolución.
¿Podría Querétaro recibir a la selección de Irán?
El estado cuenta con el Estadio Corregidora y con infraestructura deportiva que ha servido para eventos internacionales de fútbol, pero la decisión final recae en la FIFA y la FMF. Kuri adelantó que convocará a una rueda de prensa cuando haya información confirmada sobre el tema.