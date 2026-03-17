Caso Perla está esclarecido pero falta localizar al responsable: Kuri

El gobernador reconoce que el caso de Perla está esclarecido y que la Fiscalía lleva la investigación de Rubí.

Gobernador Mauricio Kuri informa sobre casos de jóvenes desaparecidas en San Juan del Río Querétaro

El gobernador confirmó que el caso de Perla está esclarecido y se busca al presunto responsable.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — El caso de Perla, joven desaparecida en San Juan del Río, está esclarecido y las autoridades buscan a la persona responsable, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González durante el programa Café con Kuri.

Sobre Rubí, estudiante de preparatoria que salió de su casa en la comunidad de La Llave y no ha sido localizada desde noviembre, indicó que la Fiscalía General del Estado lleva la investigación.

Ambos casos han generado preocupación entre familias de San Juan del Río. El gobernador fue cuestionado sobre los avances durante una rueda de prensa realizada en el marco del programa, donde reconoció que el caso de Perla es "muy penoso" pero que ya se identificó al presunto responsable.

"Ya sabemos quién es, está esclarecida, pero hay que buscar a esta persona", señaló Kuri sin ofrecer más detalles sobre la identidad del sospechoso ni su paradero.

Sobre Rubí, el mandatario fue más breve. La joven de preparatoria desapareció tras salir de su domicilio en la comunidad de La Llave, en San Juan del Río, y su familia ha exigido resultados a las autoridades.

Kuri señaló que "lo trae la Fiscalía" sin precisar líneas de investigación ni acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la zona.

El gobernador ha sido cuestionado sobre ambos casos en apariciones previas. La desaparición de jóvenes en municipios del sur de Querétaro ha sido un tema recurrente en la agenda de seguridad estatal, y organizaciones de familiares han demandado mayor transparencia en las investigaciones.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre el estado de las investigaciones de ambos casos.

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