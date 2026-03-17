San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — El caso de Perla, joven desaparecida en San Juan del Río, está esclarecido y las autoridades buscan a la persona responsable, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González durante el programa Café con Kuri.
Sobre Rubí, estudiante de preparatoria que salió de su casa en la comunidad de La Llave y no ha sido localizada desde noviembre, indicó que la Fiscalía General del Estado lleva la investigación.
Ambos casos han generado preocupación entre familias de San Juan del Río. El gobernador fue cuestionado sobre los avances durante una rueda de prensa realizada en el marco del programa, donde reconoció que el caso de Perla es "muy penoso" pero que ya se identificó al presunto responsable.
"Ya sabemos quién es, está esclarecida, pero hay que buscar a esta persona", señaló Kuri sin ofrecer más detalles sobre la identidad del sospechoso ni su paradero.
Sobre Rubí, el mandatario fue más breve. La joven de preparatoria desapareció tras salir de su domicilio en la comunidad de La Llave, en San Juan del Río, y su familia ha exigido resultados a las autoridades.
Kuri señaló que "lo trae la Fiscalía" sin precisar líneas de investigación ni acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la zona.
El gobernador ha sido cuestionado sobre ambos casos en apariciones previas. La desaparición de jóvenes en municipios del sur de Querétaro ha sido un tema recurrente en la agenda de seguridad estatal, y organizaciones de familiares han demandado mayor transparencia en las investigaciones.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre el estado de las investigaciones de ambos casos.