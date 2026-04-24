San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — Maskatesta, Asedio, Rotten, Fruto Lírico y cuatro agrupaciones sanjuanenses encabezan la cartelera del Festival Artístico Internacional San Juan, que este sábado 25 y domingo 26 de abril tomará el Portal del Diezmo y el Jardín de la Familia con entrada libre, talleres infantiles e interpretación en Lengua de Señas Mexicana.
El evento itinerante combina conciertos, actividades familiares y un componente de inclusión que opera en paralelo a toda la programación musical.
Las actividades arrancan este sábado desde las 12 horas en el Portal del Diezmo con talleres infantiles a cargo de Laura Barajas y Arte Niño, además de un taller de iniciación en Lengua de Señas Mexicana impartido por Mariana Badillo.
El mismo día subirán al escenario las bandas Asedio y Rotten, provenientes de la Ciudad de México, junto con las agrupaciones locales La Fosa Metal y Laetis. La jornada del sábado cierra con el concierto de Vibra Muchá, cuya presentación tendrá interpretación en LSM de principio a fin.
El domingo 26 la sede cambia al Jardín de la Familia a partir de las 14 horas, el mismo espacio que en marzo albergó la Feria Artesanal 2026 del municipio. La cartelera del cierre la encabeza Maskatesta, con Fruto Lírico, Gio Landaverde y Mariad completando el programa.
La presentación de esta última banda también contará con intérprete de Lengua de Señas Mexicana, una señal deliberada de los organizadores hacia el público con discapacidad auditiva.
El Festival Artístico Internacional San Juan suma a la oferta cultural que el municipio desplegó en los últimos meses, que incluye el programa cultural de 20 eventos gratuitos presentado en octubre por Bellas Artes, así como el Festival Aleando que opera con un presupuesto de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones en comunidades rurales durante 2026.
La organización del festival reúne al programa Alas y Raíces, la Secretaría de Cultura del estado, el gobierno municipal y patrocinadores como Primus, Subterráneo y Dulce Armonía.
La misión declarada del festival consiste en acercar el arte y la cultura a sectores diversos en escenarios accesibles, con énfasis en valores como la diversidad, la empatía y el respeto.
No se precisó el costo de la edición ni el presupuesto público invertido, datos que tampoco figuran en el Patronato de Feria aprobado por cabildo en febrero para otros eventos culturales del año.
La oferta musical combina deliberadamente propuestas nacionales con talento local, una fórmula que los organizadores buscan consolidar como sello del festival.