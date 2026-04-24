Festival Artístico Internacional San Juan llega este fin de semana a San Juan del Río

El evento gratuito reúne bandas de Ciudad de México y San Juan del Río con interpretación en LSM.

Cartel del Festival Artístico Internacional San Juan del Río 25 y 26 abril 2026

Maskatesta encabeza la cartelera del domingo 26 en el Jardín de la Familia con apoyo del programa Alas y Raíces.

Imagen: Generada con IA.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — Maskatesta, Asedio, Rotten, Fruto Lírico y cuatro agrupaciones sanjuanenses encabezan la cartelera del Festival Artístico Internacional San Juan, que este sábado 25 y domingo 26 de abril tomará el Portal del Diezmo y el Jardín de la Familia con entrada libre, talleres infantiles e interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

El evento itinerante combina conciertos, actividades familiares y un componente de inclusión que opera en paralelo a toda la programación musical.

Las actividades arrancan este sábado desde las 12 horas en el Portal del Diezmo con talleres infantiles a cargo de Laura Barajas y Arte Niño, además de un taller de iniciación en Lengua de Señas Mexicana impartido por Mariana Badillo.

El mismo día subirán al escenario las bandas Asedio y Rotten, provenientes de la Ciudad de México, junto con las agrupaciones locales La Fosa Metal y Laetis. La jornada del sábado cierra con el concierto de Vibra Muchá, cuya presentación tendrá interpretación en LSM de principio a fin.

El domingo 26 la sede cambia al Jardín de la Familia a partir de las 14 horas, el mismo espacio que en marzo albergó la Feria Artesanal 2026 del municipio. La cartelera del cierre la encabeza Maskatesta, con Fruto Lírico, Gio Landaverde y Mariad completando el programa.

La presentación de esta última banda también contará con intérprete de Lengua de Señas Mexicana, una señal deliberada de los organizadores hacia el público con discapacidad auditiva.

El Festival Artístico Internacional San Juan suma a la oferta cultural que el municipio desplegó en los últimos meses, que incluye el programa cultural de 20 eventos gratuitos presentado en octubre por Bellas Artes, así como el Festival Aleando que opera con un presupuesto de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones en comunidades rurales durante 2026.

La organización del festival reúne al programa Alas y Raíces, la Secretaría de Cultura del estado, el gobierno municipal y patrocinadores como Primus, Subterráneo y Dulce Armonía.

La misión declarada del festival consiste en acercar el arte y la cultura a sectores diversos en escenarios accesibles, con énfasis en valores como la diversidad, la empatía y el respeto.

No se precisó el costo de la edición ni el presupuesto público invertido, datos que tampoco figuran en el Patronato de Feria aprobado por cabildo en febrero para otros eventos culturales del año.

La oferta musical combina deliberadamente propuestas nacionales con talento local, una fórmula que los organizadores buscan consolidar como sello del festival.

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