Nissan Versa se incrusta contra barra de acero en la México-Querétaro a la altura de San Juan del Río

Conductor pierde el control frente al Castelo y se estrella contra el muro de contención en el carril de alta.

Nissan Versa incrustado contra la barra de contención de acero en el kilómetro 163 de la autopista México-Querétaro en San Juan del Río

El vehículo compacto quedó incrustado contra el muro de acero a la altura del kilómetro 163+500 de la autopista México-Querétaro, frente al Castelo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — El conductor de un Nissan Versa salvó la vida de milagro al perder el control del volante y quedar incrustado contra la barra de contención de acero de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 163+500 en dirección a la capital del estado, frente al centro comercial Castelo en el tramo de Loma Linda.

El impacto ocurrió en el carril de alta velocidad, uno de los puntos donde los automovilistas alcanzan mayor velocidad y que ha sido escenario recurrente de percances en los tramos queretanos de la carretera federal 57.

El conductor, único ocupante del vehículo compacto, resultó ileso y únicamente fue valorado por paramédicos al interior de la ambulancia para revisar sus signos vitales y descartar alteraciones en la presión arterial.

La barra de acero alcanzó a deformarse por el impacto, pero no atravesó el habitáculo del automóvil, como sí ha ocurrido en otros accidentes de esta naturaleza registrados en el mismo tramo de la autopista federal.

Nissan Versa incrustado contra la barra de contenci\u00f3n de acero en el kil\u00f3metro 163 de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo El vehículo compacto quedó incrustado contra el muro de acero a la altura del kilómetro 163+500 de la autopista México-Querétaro, frente al Castelo. rotativo.com.mx

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río acudieron al lugar para verificar que no hubiera personas atrapadas dentro del vehículo y para acordonar el área, con el fin de minimizar el riesgo de un nuevo percance durante las maniobras de auxilio.

Un tráiler se montó sobre la barra de acero en el kilómetro 157 de esa misma vía en junio de 2022, en condiciones similares de velocidad y pérdida de control.

La Guardia Nacional, división carreteras, se hizo cargo del levantamiento pericial terrestre para deslindar responsabilidades y documentar los daños ocasionados a la infraestructura de la carretera federal con mayor tránsito vehicular del país.

El tramo entre los kilómetros 160 y 170 ha concentrado buena parte de los percances que Rotativo ha documentado en los últimos meses, particularmente en horarios de alta afluencia rumbo a la Ciudad de México.

El vehículo compacto quedó incrustado contra el muro de acero a la altura del kilómetro 163+500 de la autopista México-Querétaro, frente al Castelo.Rotativo de Querétaro.

Las obras de rehabilitación de la autopista México-Querétaro, que iniciaron en febrero de 2020 y acumulan más de seis años de retraso, han sido uno de los factores que los propios automovilistas y transportistas señalan como detonante del incremento de accidentes.

De acuerdo con la información que Rotativo ha publicado sobre este corredor, los tramos queretanos de la carretera federal 57 acumulan más de mil 388 accidentes, 183 personas fallecidas y pérdidas materiales superiores a los 2.7 millones de dólares.

El vehículo fue retirado por una grúa autorizada y la circulación se restableció gradualmente sobre el carril de alta en dirección a Querétaro capital, mientras la corporación federal integraba el parte correspondiente.

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