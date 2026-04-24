San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — El conductor de un Nissan Versa salvó la vida de milagro al perder el control del volante y quedar incrustado contra la barra de contención de acero de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 163+500 en dirección a la capital del estado, frente al centro comercial Castelo en el tramo de Loma Linda.

El impacto ocurrió en el carril de alta velocidad, uno de los puntos donde los automovilistas alcanzan mayor velocidad y que ha sido escenario recurrente de percances en los tramos queretanos de la carretera federal 57.

El conductor, único ocupante del vehículo compacto, resultó ileso y únicamente fue valorado por paramédicos al interior de la ambulancia para revisar sus signos vitales y descartar alteraciones en la presión arterial.

La barra de acero alcanzó a deformarse por el impacto, pero no atravesó el habitáculo del automóvil, como sí ha ocurrido en otros accidentes de esta naturaleza registrados en el mismo tramo de la autopista federal.

El vehículo compacto quedó incrustado contra el muro de acero a la altura del kilómetro 163+500 de la autopista México-Querétaro, frente al Castelo. rotativo.com.mx

Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río acudieron al lugar para verificar que no hubiera personas atrapadas dentro del vehículo y para acordonar el área, con el fin de minimizar el riesgo de un nuevo percance durante las maniobras de auxilio.

Un tráiler se montó sobre la barra de acero en el kilómetro 157 de esa misma vía en junio de 2022, en condiciones similares de velocidad y pérdida de control.

La Guardia Nacional, división carreteras, se hizo cargo del levantamiento pericial terrestre para deslindar responsabilidades y documentar los daños ocasionados a la infraestructura de la carretera federal con mayor tránsito vehicular del país.

El tramo entre los kilómetros 160 y 170 ha concentrado buena parte de los percances que Rotativo ha documentado en los últimos meses, particularmente en horarios de alta afluencia rumbo a la Ciudad de México.

Your browser does not support the video tag. El vehículo compacto quedó incrustado contra el muro de acero a la altura del kilómetro 163+500 de la autopista México-Querétaro, frente al Castelo. Rotativo de Querétaro.

Las obras de rehabilitación de la autopista México-Querétaro, que iniciaron en febrero de 2020 y acumulan más de seis años de retraso, han sido uno de los factores que los propios automovilistas y transportistas señalan como detonante del incremento de accidentes.

De acuerdo con la información que Rotativo ha publicado sobre este corredor, los tramos queretanos de la carretera federal 57 acumulan más de mil 388 accidentes, 183 personas fallecidas y pérdidas materiales superiores a los 2.7 millones de dólares.

El vehículo fue retirado por una grúa autorizada y la circulación se restableció gradualmente sobre el carril de alta en dirección a Querétaro capital, mientras la corporación federal integraba el parte correspondiente.