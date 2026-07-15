San Juan del Río, 15 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable, y Alcantarillado Municipal (Japam) de San Juan del Río invertirá este año 10 millones de pesos en la construcción de bordos de regulación, pozos de absorción y trabajos de reforestación para recargar el acuífero que abastece de agua potable al municipio, informó su director, Toño Pérez Cabrera.
El monto forma parte de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que el año pasado destinó 3 millones de pesos a cinco ejidos; en 2026 la inversión se amplía a 11 ejidos, según el funcionario.
El acuífero es, de acuerdo con Pérez, la única fuente de abastecimiento de agua potable para la población de San Juan del Río. El agua se extrae mediante bombas eléctricas desde pozos de hasta 150 metros de profundidad.
Pérez ejemplificó el abatimiento del manto con la experiencia de su padre, agricultor en Santa Cruz Nieto, quien debió profundizar en más de una ocasión un pozo agrícola conforme bajaba el nivel del agua. En dos décadas, dijo, el acuífero se abatió 40 metros, lo que implica mayor gasto de energía y de producción para mantener el suministro.
El director de la Japam atribuyó la presión sobre el acuífero al crecimiento urbano, comercial e industrial de San Juan del Río, que —afirmó— aumenta todos los días la demanda de agua.
Con los recursos de este año, la Japam restauró cinco bordos de regulación, entre ellos uno ubicado en el ejido Cerro Gordo, donde se realizó la entrega de las obras.
Los bordos, dijo Pérez, sirven de abrevadero para el ganado y permiten que el agua excedente se infiltre al subsuelo. Los pozos de absorción del programa se concluyeron antes del inicio de la temporada de lluvias más intensa, que corre de julio a septiembre; los trabajos de reforestación están por comenzar.
Al evento acudió Tania Ruiz Castro, funcionaria de gobierno del Estado de Querétaro, en representación del gobernador Mauricio Kuri González.
"Cuidar el agua es una responsabilidad que compartimos todos, cada acción que ayude a conservarla, a infiltrar más agua al subsuelo y a proteger nuestros recursos naturales. Es una inversión que le estamos dejando a nuestras próximas generaciones", dijo Ruiz.
En el evento participaron también representantes de la Conafor y del ejido Cerro Gordo, el cual fue reconocido por Pérez Cabrera por el apoyo del ejido al programa.
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, ha llamado "nuevo Oriente" a la zona donde se ubican las obras, un área de creciente expansión habitacional del municipio.