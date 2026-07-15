Detienen a cuatro civiles armados con fusiles y 1,649 cartuchos en Culiacán

El operativo del Grupo Interinstitucional se realizó en la colonia Villa Universidad, al norte de la capital sinaloense.

Cuatro detenidos con el rostro cubierto junto a policías estatales y armamento decomisado en Culiacán

Elementos de la Coordinación Interinstitucional de Sinaloa exhiben a los cuatro detenidos, con el rostro cubierto, junto con fusiles, cargadores y cartuchos asegurados en Culiacán.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 15, 2026
Mariana Torres García

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Sinaloa, 15 de julio de 2026.- El Grupo Interinstitucional de Seguridad en Sinaloa detuvo a cuatro civiles armados en la colonia Villa Universidad, al norte de la capital, y les aseguró tres fusiles tipo M4, un fusil AK-47, un arma corta y mil 649 cartuchos de distintos calibres.

Durante recorridos de prevención, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, detectaron a dos hombres armados que descendían de un vehículo a las afueras de un domicilio.

Al notar la presencia de los elementos, ambos intentaron huir, pero fueron interceptados. Al revisar el inmueble, los agentes localizaron a dos personas armadas más, quienes también intentaron escapar y fueron detenidas.

En total, las autoridades aseguraron 26 cargadores para arma larga, tres chalecos tácticos con placas balísticas y una mochila con aproximadamente 100 ponchallantas. También fueron decomisados una camioneta Nissan Frontier sin reporte de robo y un sedán MG color gris con reporte de robo vigente.

El hallazgo se suma a otros operativos recientes contra civiles armados en la capital sinaloense, como la detención de 18 presuntos criminales en Culiacán y Navolato el año pasado o la emboscada que la SSPC repelió en mayo en la misma ciudad.

Los cuatro detenidos, junto con las armas, los cargadores, los cartuchos y los vehículos asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

La ciudadanía puede reportar la presencia de personas armadas al número de emergencias 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

seguridad criminalidad sucesos sinaloa

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