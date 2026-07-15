Los números son fríos y la matriz matemática de los racionales igual que un cuchillo, no tiene ojos; La tendencia indica que las distancias se acortarán conforme avance el cronograma electoral rumbo al año próximo a una gráfica espejo; Mientras por otro lado Acción Nacional suma en nombres por rentabilidad electoral; En Morena restan, pero todo se mueve, hace un par de meses, Morena tenía en San Juan del Río una victoria asegurada, hoy Tania Ruiz (Únicamente) podría mantener para el PAN el Municipio, al igual que Magaña en Tequis y Reséndiz en Ezequiel Montes para Morena, Alejo en Tolimán para el Verde, así como Gaspar Trueba para el naranja en Colón.

Por su parte la Capital tiene un sesgo bicolor, un sur azul y un norte guinda las vías del tren son la frontera; Acción Nacional asegura la continuidad con Felifer Macías, gracias a su buen trabajo, siendo también competitivos (Por las cochinas dudas) Gerardo Cuanalo y Marco Del Prete; Mientras la Cuatro T tiene con alta rentabilidad a Mauricio Ruiz y Ulises de la Rosa, el "Burrito" sí aparece pero no tan bien como dice el Tetos; Mención aparte merece Armando Rivera con MC pues su presencia, fluctúa entre ocho y diez puntos, los cuales al momento están todavía lejos de asegurar el triunfo, pero créame que sí podrían representar la diferencia en una elección cerrada.

Mientras Morena y la Cuarta Transformación requiere perfiles que no resten (RAS, BR, LHF, LP), sabremos ya pronto en agosto quiénes sí aprobaron el curso y por ende van a la encuesta de seis; Acción Nacional por su parte requiere candidatos que tengan rentabilidad electoral propia y sumen a la que da la marca; Dos al momento sí lo satisfacen, su mes crítico es septiembre; La zona metropolitana será igualmente importante, Chepe y Monsalvo, se ven fuertes, porque enfrente hay también perfiles débiles, lo que hace mucho más importante, no haya equivocaciones en ambos lados a la hora de la definición de candidaturas.

Al PRI de Abigail Arredondo le llueve sobre mojado, pues las demandas que le dejó pendientes Paul Ospital quien chapulineó a MC, ya tienen laudos millonarios, los cuales de no resolverse dejarían hasta sin edificio a los priistas; La buena noticia es que su cuadro preelectoral a la Capital, va tomando forma; Mariana Ortiz abanderaría la fórmula de Ayuntamiento, mientras en los distritos resaltan, Gerardo de la Madrid, el Doctor Pablo Meré y el entusiasta Hugo Robles, la gran incógnita es la talentosa Gaby Monjaras quien si se decide, podría cambiar escenarios y darle vuelta a la tortilla.

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Mientras en la comunidad de Agua Zarca en Landa de Matamoros ronda un puma; Cadereyta y su Presidente Municipal, Astrid Alejandra Ortega, ocupó mediáticamente la agenda nacional, por afirmar que los Estados Unidos busca invadir a México por tener una Presidente mujer, además de llamar "Asno" al mandatario de nuestro principal socio comercial, quizá no teme a que le cancelen la visa, porque seguramente no la tiene, pero diría el "Divo" de Juárez, qué necesidad, bueno ni Morena Nacional y Estatal, avalan su dicho, callan como momias y créame es lo más mejor.

La respuesta oportuna del "Niño Gobernador" y Alcalde de la Capital Felifer Macías, ante una burbuja artificial en redes sociales de cuestionamientos, críticas y descalificaciones, dio una muestra magistral de sensibilidad y apertura al diálogo; Pero deje le digo que no solamente se quedó ahí, planteó una propuesta innovadora que no tiene precedente histórico alguno; La de crear una nueva área protegida durante cada sesión de Cabildo a partir de agosto, si eso no es comprometerse con la sustentabilidad y el medio ambiente; Yo soy noruego y me apellido Haaland.

Póngale un tostón en la boca a San Ramón Nonato, pero dice Valeria Flores Delegada del PT en Querétaro que lleva, más de un año que no dialoga con su Diputada local Claudia Díaz Gayou, lo que es incomprensible, pues la legisladora es la carta fuerte del Partido del Trabajo a la Capital, lo que debería prender la alerta en la oficina del Profe Anaya; Pues la falta de diálogo (Háblense) tiene a la militancia petista dividida en Chihuahua, donde la nacional va por un lado y la estatal por otro lado, acá ya les pasó con Santiago Nieto que de haber sido registrado, esperaría junto a Ricardo Astudillo del Verde, la propuesta del tercer hombre de Morena, pero es poco el amor y lo desperdician en celos.

Esto que le voy a contar no lo comenté con nadie, pero resulta y resalta que el acuerdo salomónico en la LXI Legislatura de partir y repartir a los jilgueros, medios y portales, no salió del todo bien, pues en Morena, hubo aquellos que en lugar de invertir en difusión, pues por decirlo de manera muy decente se lo ahorraron; Vale la pena aclarar que no se trata de la difusión institucional que está plenamente transparentada, sino de los "piquitos", pero peor aún, salió la iniciativa (Bien intencionada) de una ley de protección a periodistas (Necesaria), pero que pretende regular, quién sí es periodista y quienes no, válgame Jesús de la portería.

PD Vaya viacrucis sufrieron pasajeros de Aeroméxico con destino al aeropuerto Benito Juárez y que tuvieron que ser desviados al aeropuerto de Querétaro, pues se aventaron catorce horas de espera, para que al final les cancelaran el vuelo, eso es no tener abuela, padre y madre.

PD 2 Se dicen austeros pero dan anillos de compromiso de más de cien mil pesos, conducen autos de lujo y planean bodorrio de lujo en septiembre, pero no me crea a mí, eso y más le informará muy pronto mi Compagre Gildo Garza de estos personajes.

PD 3 El Plan B del Ayuntamiento capitalino, para una posible suplencia del Alcalde Felifer Macías, dicen se escribe con "M" de Maricarmen y "P" de Presa; Sí, la misma que fue nombrada vocera del PAN estatal por Martín Arango.

PD 4 ¡Feliz cumple Sory!