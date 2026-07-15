Querétaro, 15 de julio de 2026.- El aforo vehicular en el bulevar Bernardo Quintana disminuyó 60% en una semana como resultado del operativo vial implementado por la obra federal del Tren México-Querétaro, informó el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Pedro Ángeles.

De acuerdo con el funcionario, antes del inicio de los trabajos circulaban en promedio 150,000 vehículos diarios por esta vialidad en sentido sur-norte; la reducción actual equivale a cerca de 90,000 vehículos menos por día.

El tiempo promedio de traslado por la zona bajó de 11 minutos —registrados el lunes 13 de julio, primer día hábil con la obra en ejecución— a 8 minutos este martes 14 de julio. Ángeles atribuyó la mejora a que automovilistas comenzaron a usar rutas alternas y aplicaciones de navegación tras el primer día de adaptación.

Las horas pico identificadas por la dependencia son de 7:30 a 9:00 de la mañana y de 4:30 a 7:30 de la tarde, en sentido sur-norte.

El municipio realizó adecuaciones geométricas en el distribuidor de avenida Constituyentes y Bernardo Quintana, así como en la intersección de Bernardo Quintana y Calzada de los Arcos, con el objetivo de reducir puntos de conflicto vehicular. El operativo se evalúa de forma dinámica con monitoreo de tránsito en tiempo real, indicó el secretario.

Respecto al transporte de carga pesada, la Secretaría de Movilidad reportó una reducción de 60% en las unidades que cruzaban por Bernardo Quintana desde el cruce con Zaragoza; el 40% restante corresponde a vehículos que abastecen directamente la obra. La dependencia mantiene además un filtro en el cruce de la carretera 57 con Bernardo Quintana para desviar tráiler que buscan bajar hacia esa vialidad, operado por Guardia Vial.

Comercios de la zona con acceso vehicular —identificados como vocales comerciales— pueden ingresar acreditándose ante el filtro, con la indicación de no obstruir la vialidad y realizar maniobras dentro del predio.

En materia de incidentes, Ángeles reportó dos choques leves ("laminazos") desde el inicio del operativo el sábado, sin lesionados entre el personal auxiliar vial ni entre transportistas de carga pesada.

Rutas alternas recomendadas por el municipio: para quienes circulan desde prolongación Bernardo Quintana, la carretera 57, avenida Constituyentes, Calzada de los Arcos, Universidad y Corregidora; para quienes provienen de la carretera estatal 200 desde La Cañada, se sugiere tomar Emiliano Zapata, avenida del Ferrocarril y salir por Emeterio González.

La dependencia recomendó a la ciudadanía salir 20 minutos antes de su horario habitual, consultar Waze y Google Maps, y seguir la cuenta Obras Tren QRO y las transmisiones en vivo de AMEC.live para información en tiempo real. Pidió también evitar detenerse a observar la zona de obra y respetar los cierres intermitentes de 10 minutos en el bulevar Bernardo Quintana y Calzada de los Arcos.