Querétaro, 15 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro anunció la apertura de un nuevo Centro de Atención Municipal en las instalaciones de BLOQUE, en la zona norte de la capital, con el que buscará acercar trámites y servicios a los vecinos de esa área durante la etapa de obra del tren México-Querétaro en Bernardo Quintana.
El presidente municipal, Felifer Macías, presentó el nuevo módulo como parte de las acciones para que los habitantes de la zona norte puedan realizar trámites municipales sin trasladarse hasta Centro Cívico.
El municipio ya había anunciado en octubre de 2024 la creación de un Centro de Atención Municipal (CAM) Norte entre las cinco acciones prioritarias de su gobierno; la instalación en BLOQUE concreta ese proyecto en un inmueble específico.
Según el alcalde, el nuevo centro contribuirá a reducir la carga vehicular sobre el bulevar Bernardo Quintana, donde desde el 13 de julio se realizan trabajos de ampliación del puente vehicular por el proyecto ferroviario federal, con una duración estimada hasta el 30 de agosto.
"Cada acción cuenta. Todo lo que estamos haciendo tiene un solo objetivo, ayudarte a reducir los tiempos de traslado y acompañarte durante esta etapa de la obra federal del tren México-Querétaro, en su tramo Bernardo Quintana", declaró Macías.
El municipio no detalló qué trámites específicos estarán disponibles en el nuevo centro ni la fecha exacta de apertura al público.