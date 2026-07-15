Querétaro abrirá Centro de Atención Municipal en BLOQUE para la zona norte

El módulo busca reducir traslados a Centro Cívico mientras avanza la obra del tren en Bernardo Quintana.

Felifer Macías junto a funcionarios municipales anuncia Centro de Atención Municipal en BLOQUE, Querétaro

El presidente municipal Felifer Macías, acompañado de funcionarios municipales, anunció el nuevo Centro de Atención Municipal en BLOQUE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro anunció la apertura de un nuevo Centro de Atención Municipal en las instalaciones de BLOQUE, en la zona norte de la capital, con el que buscará acercar trámites y servicios a los vecinos de esa área durante la etapa de obra del tren México-Querétaro en Bernardo Quintana.

El presidente municipal, Felifer Macías, presentó el nuevo módulo como parte de las acciones para que los habitantes de la zona norte puedan realizar trámites municipales sin trasladarse hasta Centro Cívico.

El municipio ya había anunciado en octubre de 2024 la creación de un Centro de Atención Municipal (CAM) Norte entre las cinco acciones prioritarias de su gobierno; la instalación en BLOQUE concreta ese proyecto en un inmueble específico.

Según el alcalde, el nuevo centro contribuirá a reducir la carga vehicular sobre el bulevar Bernardo Quintana, donde desde el 13 de julio se realizan trabajos de ampliación del puente vehicular por el proyecto ferroviario federal, con una duración estimada hasta el 30 de agosto.

"Cada acción cuenta. Todo lo que estamos haciendo tiene un solo objetivo, ayudarte a reducir los tiempos de traslado y acompañarte durante esta etapa de la obra federal del tren México-Querétaro, en su tramo Bernardo Quintana", declaró Macías.

El municipio no detalló qué trámites específicos estarán disponibles en el nuevo centro ni la fecha exacta de apertura al público.

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