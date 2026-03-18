Querétaro — 18 de marzo de 2026. —Ciudadanos de origen colombiano representan la principal nacionalidad entre las personas en situación migratoria irregular puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) en Querétaro, muchos de ellos vinculados a esquemas de préstamos y cobros ilegales conocidos como "gota a gota", informó Jorge Luis Montes Nieves, titular de la Oficina de Representación del INM en la entidad. De acuerdo con el funcionario, aproximadamente el 50% de quienes son canalizados al instituto terminan en deportación o retorno asistido.

En el último año, la oficina del INM en Querétaro recibió 254 personas remitidas por juzgados cívicos municipales —la mayoría provenientes de los municipios de Querétaro y San Juan del Río—, además de 61 canalizadas por la Fiscalía estatal tras desahogar procesos penales, y nueve más entregadas por centros penitenciarios al cumplir sus condenas.

También se registraron 84 puestas a disposición desde Guanajuato, entidad que canaliza migrantes irregulares vinculados principalmente a esquemas financieros ilegales.

El fenómeno ha llevado incluso al ámbito legislativo. La LXI Legislatura de Querétaro ya tiene en análisis una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN y el diputado independiente Enrique Correa para adicionar el artículo 157 Bis al Código Penal estatal, que contempla de 2 a 6 años de prisión y hasta 500 días multa por cobranza extrajudicial violenta asociada al "gota a gota".

La pena se agrava cuando el responsable pertenezca a una asociación delictuosa o las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad.

Montes Nieves explicó que el proceso opera en coordinación con los tres niveles de gobierno: cuando una persona en situación irregular comete un presunto delito, las autoridades de seguridad —policías municipales, estatales o Guardia Nacional— la ponen a disposición del juzgado cívico o la fiscalía correspondiente. Una vez desahogado el asunto de seguridad, el caso se transfiere al INM para iniciar el procedimiento administrativo migratorio que determina si procede deportación, retorno asistido o si la persona tiene motivos para regularizar su estancia en el país.

Migración irregular cae tras políticas de EE.UU.

El titular del INM en Querétaro precisó que el flujo de migración irregular de origen centroamericano ha caído de forma considerable en la entidad. Mientras que en años anteriores se realizaban rescates de entre 40 y 80 personas en un solo operativo, el último realizado en la zona de Palmillas arrojó únicamente el rescate de una persona de nacionalidad argentina. La reducción, señaló, obedece tanto a las políticas migratorias de Estados Unidos como a un cambio de patrón: los migrantes ahora buscan motivos para quedarse de manera regular en México en lugar de continuar hacia el norte.

Respecto a la presencia colombiana, el funcionario aclaró que no se limita a población irregular. También hay un segmento que busca activamente regularizarse por tener vínculos familiares o laborales en el estado. Sin embargo, reconoció que es "innegable" la existencia de redes organizadas dedicadas al préstamo y cobro fuera del marco legal, estructuras en las que jóvenes colombianos son enganchados como cobradores.

¿Qué es el esquema "gota a gota" y por qué preocupa en Querétaro?

Montes Nieves describió el fenómeno como estructuras organizadas de personas dedicadas a prestar dinero y cobrar fuera de la ley, aunque evitó catalogarlas directamente como organizaciones criminales. Indicó que la investigación del trasfondo de estas redes corresponde a las autoridades de procuración de justicia. El funcionario sugirió que mejores oportunidades de desarrollo en los países de origen podrían evitar que jóvenes caigan en estos esquemas ilegales.

Hasta el momento, las autoridades de procuración de justicia del estado no han emitido un posicionamiento público sobre el alcance de las redes de "gota a gota" en Querétaro ni sobre posibles vínculos con estructuras de crimen organizado transnacional.