San Juan del Río, 18 de marzo de 2026. —Un total de 361 habitantes de San Juan del Río fueron deportados desde Estados Unidos durante 2025, cifra que ubica al municipio como el segundo con mayor índice de repatriaciones en Querétaro.

Con ese dato como contexto, el Instituto Nacional de Migración (INM) activó hoy el operativo Héroes Paisanos de Semana Santa 2026, que despliega elementos de Guardia Nacional, policía estatal y municipal para proteger el tránsito de connacionales que regresan al país en el periodo vacacional.

A nivel estatal, las deportaciones superaron los 3,000 casos durante 2025, mientras que en lo que va de este año San Juan del Río acumula 33 repatriaciones. El estado recibió además más de 200 millones de dólares en remesas durante el último año, recursos que según las autoridades sostienen hogares, educan a familias y dinamizan la economía local.

Autoridades federales, estatales y municipales participan en la ceremonia de activación del programa Héroes Paisanos Semana Santa 2026 rotativo.com.mx

El programa Héroes Paisanos opera a nivel nacional desde 1989 con el objetivo de brindar orientación y apoyo logístico a los viajeros.

El regidor Óscar Sandoval García, presidente de la Comisión de Atención a las Migraciones del Ayuntamiento, encabezó el evento e insistió en que San Juan del Río funciona como puerta de entrada al centro del país para miles de familias. Sandoval García pidió erradicar las malas prácticas contra los viajeros y sustituirlas por vigilancia en sus derechos.

También reconoció la aportación económica de los connacionales en el exterior, a quienes calificó como "heroínas y héroes" por el sacrificio que implica la migración.

Operativo Héroes Paisanos coordina tres niveles de gobierno en San Juan del Río

Jorge Luis Montes Nieves, titular del INM en Querétaro, detalló que el operativo responde a la instrucción federal de garantizar un tránsito seguro y respetuoso para los connacionales. Montes Nieves resaltó la ubicación estratégica del municipio como punto de paso para quienes se dirigen a comunidades del centro del país.

El funcionario federal indicó que la consigna para todo el personal es actuar como facilitadores con tolerancia y respeto a los derechos humanos de los viajeros.

Por su parte, Abel Espinosa Suárez, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, recordó que el programa nació hace 37 años por impulso de organizaciones sociales, empresarios y grupos religiosos.

Espinosa Suárez reconoció que las actuales políticas migratorias de Estados Unidos obligan a los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos para ofrecer oportunidades a quienes regresan. El funcionario aseguró que la administración de Cabrera Valencia mantiene un compromiso con los connacionales sanjuanenses.

Autoridades federales, estatales y municipales participan en la ceremonia de activación del programa Héroes Paisanos Semana Santa 2026 rotativo.com.mx

¿Cuántos sanjuanenses han sido deportados en 2026?

De acuerdo con las cifras presentadas durante el arranque del operativo, 33 habitantes de San Juan del Río han sido repatriados en lo que va de 2026.

Las autoridades coincidieron en que el operativo de Semana Santa busca garantizar que los recursos y el patrimonio de los viajeros lleguen a su destino, con vigilancia coordinada en carreteras y puntos estratégicos del municipio.