Préstamos gota a gota migran a plataformas digitales en San Juan del Río

Capitán Josué Moreno Salas advierte que organizaciones delictivas usan tecnología para captar víctimas en la región.

Capitán Josué Moreno Salas durante conferencia sobre préstamos gota a gota en plataformas digitales en San Juan del Río

Autoridades exhortan a la ciudadanía a verificar plataformas antes de contratar créditos en línea.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río — 18 de marzo de 2026. —Organizaciones delictivas que operan el esquema de préstamos gota a gota migraron sus mecanismos de captación a plataformas digitales en San Juan del Río, donde la violencia derivada del cobro de estos créditos ilegales ha escalado de amenazas a agresiones físicas, confirmó el secretario técnico de la Mesa de Paz en la región.

El capitán Josué Moreno Salas precisó que San Juan del Río concentra el mayor número de casos en la zona y que el fenómeno comenzó a expandirse hacia otros municipios de la región. Ante ese desplazamiento, las autoridades de seguridad buscan replicar el modelo de atención y prevención contra fraudes financieros en al menos cuatro demarcaciones aledañas.

De acuerdo con el funcionario, las redes criminales dejaron atrás el contacto presencial y ahora utilizan enlaces electrónicos, llamadas telefónicas y aplicaciones para enganchar a sus víctimas. "La tecnología va escalando también la violencia", señaló Moreno Salas al describir cómo los prestamistas intensifican la presión conforme aumenta el monto adeudado.

Préstamos gota a gota escalan a homicidio en América Latina

El secretario técnico advirtió que en otros países de América Latina el cobro de estos préstamos ilegales ha derivado en homicidios, un patrón que las autoridades locales buscan evitar mediante intervención temprana. Durante febrero, la incidencia de casos relacionados con este esquema repuntó en la región, lo que aceleró la coordinación entre dependencias.

La estrategia de la Mesa de Paz, detalló, se centra en el acercamiento directo con la ciudadanía y en programas de capacitación sobre el uso seguro de tecnología. Moreno Salas exhortó a la población a verificar que cualquier enlace o página corresponda a una institución bancaria oficial antes de contratar cualquier tipo de crédito.

¿Cómo evitar caer en préstamos gota a gota por plataformas digitales?

El funcionario enfatizó que los ciudadanos deben acudir exclusivamente a canales oficiales de instituciones financieras reguladas y denunciar de inmediato cualquier contacto sospechoso a través de plataformas digitales. La Mesa de Paz mantendrá jornadas de orientación en los municipios de la región para fortalecer la prevención del fraude digital entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cifras específicas de denuncias ni el número de plataformas identificadas vinculadas a este esquema en San Juan del Río.

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