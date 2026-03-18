San Juan del Río — 18 de marzo de 2026. —Organizaciones delictivas que operan el esquema de préstamos gota a gota migraron sus mecanismos de captación a plataformas digitales en San Juan del Río, donde la violencia derivada del cobro de estos créditos ilegales ha escalado de amenazas a agresiones físicas, confirmó el secretario técnico de la Mesa de Paz en la región.
El capitán Josué Moreno Salas precisó que San Juan del Río concentra el mayor número de casos en la zona y que el fenómeno comenzó a expandirse hacia otros municipios de la región. Ante ese desplazamiento, las autoridades de seguridad buscan replicar el modelo de atención y prevención contra fraudes financieros en al menos cuatro demarcaciones aledañas.
De acuerdo con el funcionario, las redes criminales dejaron atrás el contacto presencial y ahora utilizan enlaces electrónicos, llamadas telefónicas y aplicaciones para enganchar a sus víctimas. "La tecnología va escalando también la violencia", señaló Moreno Salas al describir cómo los prestamistas intensifican la presión conforme aumenta el monto adeudado.
Préstamos gota a gota escalan a homicidio en América Latina
El secretario técnico advirtió que en otros países de América Latina el cobro de estos préstamos ilegales ha derivado en homicidios, un patrón que las autoridades locales buscan evitar mediante intervención temprana. Durante febrero, la incidencia de casos relacionados con este esquema repuntó en la región, lo que aceleró la coordinación entre dependencias.
La estrategia de la Mesa de Paz, detalló, se centra en el acercamiento directo con la ciudadanía y en programas de capacitación sobre el uso seguro de tecnología. Moreno Salas exhortó a la población a verificar que cualquier enlace o página corresponda a una institución bancaria oficial antes de contratar cualquier tipo de crédito.
¿Cómo evitar caer en préstamos gota a gota por plataformas digitales?
El funcionario enfatizó que los ciudadanos deben acudir exclusivamente a canales oficiales de instituciones financieras reguladas y denunciar de inmediato cualquier contacto sospechoso a través de plataformas digitales. La Mesa de Paz mantendrá jornadas de orientación en los municipios de la región para fortalecer la prevención del fraude digital entre la población.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cifras específicas de denuncias ni el número de plataformas identificadas vinculadas a este esquema en San Juan del Río.