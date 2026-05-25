Cae Roberto "N" por robo armado en San Pedrito Peñuelas, Querétaro

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada contra Roberto "N" tras hallar en su poder el teléfono de una víctima.

Operativo de la Policía de Investigación de la Fiscalía Querétaro tras detención por robo en San Pedrito Peñuelas

Roberto "N" enfrenta prisión preventiva justificada por amenazar con arma blanca a dos peatones en San Pedrito Peñuelas, Querétaro capital.

FOTO: FGE
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. ---Roberto "N" fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva justificada por el delito de robo calificado contra dos peatones que caminaban en la colonia San Pedrito Peñuelas, en Querétaro capital, luego de que personal ministerial localizara en su poder el teléfono celular de una de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro detalló que el imputado interceptó a las dos personas el 19 de marzo de 2026, las empujó hacia un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad y las amenazó con un arma blanca para despojarlas de sus pertenencias.

La identificación del presunto autor no se produjo de manera inmediata sobre el lugar del atraco, sino días después y por una vía indirecta.

La Unidad de Análisis de la Fiscalía informó a la Policía de Investigación del Delito que Roberto "N" había sido detenido por hechos distintos y que su media filiación coincidía con la del agresor reportado por las víctimas en San Pedrito Peñuelas.

Al realizar comparativas, peritos confirmaron coincidencia en características físicas, vestimenta y, sobre todo, hallaron en su poder el celular sustraído a una de las dos personas atacadas.

La colonia donde ocurrió el atraco acumula coberturas recientes por hechos de robo violento. En abril, un juez de control dictó tres años de prisión a Sergio "N" por dos asaltos con arma de fuego cometidos en octubre de 2024, uno de ellos contra trabajadores de una empresa repartidora en la misma demarcación de San Pedrito Peñuelas, caso resuelto por procedimiento abreviado. Roberto "N" fue procesado bajo la vía ordinaria, con dos meses de investigación complementaria.

Con los datos de prueba reunidos, la dependencia solicitó la orden de aprehensión el mismo 19 de marzo y agentes de la Policía de Investigación la cumplimentaron dos días después, el 21.

En audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención, resolvió la vinculación a proceso por robo calificado e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La carpeta se suma a la cuenta operativa de la Fiscalía, que en el balance del primer trimestre de 2026 reportó 1,274 personas detenidas, 568 armas aseguradas y 382 inmuebles intervenidos.

La autoridad no precisó si las víctimas resultaron lesionadas durante el atraco, ni si el arma blanca utilizada fue asegurada como evidencia. Tampoco detalló si Roberto "N" enfrenta otras carpetas abiertas por hechos similares en la zona.

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