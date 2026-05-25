Querétaro lleva 3 de 7 asambleas delegacionales ciudadanas

Santiago de Querétaro, Qro., 24 de mayo de 2026. ---Tres de las siete delegaciones del municipio de Querétaro han celebrado ya sus Asambleas Regionales y Delegacionales del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana: Centro Histórico, Josefa Vergara y Hernández, y Felipe Carrillo Puerto.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Beatriz Marmolejo Rojas, prevé concluir las cuatro restantes antes de que termine mayo, aunque no presentó calendario público con fechas, sedes ni temas prioritarios.

El esquema arrancó tras la aprobación, en septiembre pasado, del reglamento interior de planeación que dio marco jurídico a la participación vecinal en decisiones municipales.

Más de 2,500 integrantes de los comités vecinales participan en el Sistema de Consejos del municipio queretano rotativo.com.mx

La administración de Felipe Fernando Macías Olvera reportó entonces más de 2,500 integrantes activos en los comités comunitarios distribuidos en las siete delegaciones, cifra que la dependencia no ha actualizado en este ciclo de asambleas.

Marmolejo Rojas planteó las asambleas como vínculo directo entre los comités de barrio y la administración municipal. "El espacio más cercano para la participación ciudadana es la representación vecinal, las y los integrantes de los comités comunitarios son el vínculo directo en barrios, colonias y comunidades con las autoridades municipales", detalló la funcionaria en el comunicado oficial.

Más de 2,500 integrantes de los comités vecinales participan en el Sistema de Consejos del municipio queretano rotativo.com.mx

Tres delegaciones cubiertas, cuatro pendientes en Querétaro

La metodología expuesta por la titular de Planeación coloca a los comités vecinales como interlocutores formales en la propuesta de acciones gubernamentales.

La dependencia, sin embargo, no reportó cuántas propuestas concretas se recogieron en las tres asambleas ya celebradas ni qué problemáticas dominaron las mesas de diálogo. Tampoco precisó si las acciones derivadas tendrán partida presupuestal específica para 2026.

El propio reglamento aprobado en 2025 establece que los comités vecinales pueden presentar propuestas reglamentarias y de programas, una facultad que la ronda en curso debería activar.

Casos previos como la recuperación del predio en colonia El Porvenir mostraron que los instrumentos de Diálogo Ciudadano pueden traducirse en obra pública concreta cuando hay seguimiento técnico desde la secretaría.

Más de 2,500 integrantes de los comités vecinales participan en el Sistema de Consejos del municipio queretano rotativo.com.mx

¿Cuándo se celebrarán las asambleas restantes?

La secretaria no entregó fecha exacta para Santa Rosa Jáuregui, Villa Cayetano Rubio, Epigmenio González ni Carrillo Puerto, las cuatro delegaciones que estadísticamente faltarían si se contabilizan las siete que opera el municipio.

"El objetivo es fortalecer estos consejos ciudadanos, impulsando a través de sus estructuras la formación en valores democráticos fundamentales como el respeto, el diálogo, la generación de propuestas y la corresponsabilidad social", señaló Marmolejo Rojas.

El cierre del ciclo en mayo se da en un momento políticamente sensible: el municipio camina hacia el segundo semestre del ejercicio fiscal y las propuestas recogidas en estas asambleas tendrían que incorporarse al diseño presupuestal del próximo año si la administración pretende convertir la consulta en política pública.

Hasta el momento, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana no ha publicado el listado consolidado de propuestas recibidas en las tres asambleas ya celebradas.