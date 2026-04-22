Congreso de Querétaro aprueba cine comunitario en Pinal de Amoles y declara Día de los Tasadores Públicos

Pinal de Amoles tendrá cine comunitario, Tolimán asegura su centro de salud y Tequisquiapan suma terreno para vivienda de interés social.

Diputados Congreso Querétaro Comisión Planeación Presupuesto aprueban decretos municipios Pinal de Amoles Tolimán Tequisquiapan San Juan del Río

Los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ulises Gómez de la Rosa y Adriana Elisa Meza Argaluza, integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura, durante la sesión donde aprobaron los cinco acuerdos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de abril de 2026. — Pinal de Amoles tendrá su primer cine comunitario, Tolimán aseguró la certeza jurídica de su centro de salud y Tequisquiapan sumó un terreno para vivienda de interés social.

La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó este martes cinco acuerdos y decretos con impacto directo en cuatro municipios del estado, en una sesión encabezada por los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ulises Gómez de la Rosa y Adriana Elisa Meza Argaluza.

El decreto más singular de la jornada autoriza al municipio de Pinal de Amoles ceder en comodato por 20 años un inmueble de su propiedad a la Asociación Civil Cuahtlaxiliotia para la habilitación y operación de un cine comunitario.

Diputados Congreso Quer\u00e9taro Comisi\u00f3n Planeaci\u00f3n Presupuesto aprueban decretos municipios Pinal de Amoles Tolim\u00e1n Tequisquiapan San Juan del R\u00edo Los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ulises Gómez de la Rosa y Adriana Elisa Meza Argaluza, integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura, durante la sesión donde aprobaron los cinco acuerdos. rotativo.com.mx

El proyecto será financiado por una empresa privada mediante un esquema de inversión social canalizado a través de esa asociación. La legislatura no precisó el monto de la inversión ni el nombre de la empresa participante.

En el mismo punto del orden del día, los diputados declararon el 10 de septiembre de cada año como el Día de los Tasadores Públicos en Querétaro, en reconocimiento a su función como garantes de la seguridad jurídica en operaciones inmobiliarias.

Estos profesionales emiten avalúos con fines hacendarios y deben conservar la información catastral durante cinco años en físico y 15 en formato digital.

Salud en Tolimán y vivienda en Tequisquiapan

En Tolimán, la legislatura autorizó la desincorporación de una fracción de 6 mil 763.39 metros cuadrados de un predio municipal a favor de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

El terreno ya estaba ocupado por el Centro de Salud local, pero carecía de certeza jurídica. Con la desincorporación se garantiza la continuidad y posible expansión de los servicios médicos en ese municipio serrano.

Diputados Congreso Quer\u00e9taro Comisi\u00f3n Planeaci\u00f3n Presupuesto aprueban decretos municipios Pinal de Amoles Tolim\u00e1n Tequisquiapan San Juan del R\u00edo Los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ulises Gómez de la Rosa y Adriana Elisa Meza Argaluza, integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura, durante la sesión donde aprobaron los cinco acuerdos. rotativo.com.mx

En Tequisquiapan, la asamblea aprobó la desincorporación y enajenación a título gratuito del inmueble conocido como "La Bola" —2 mil 448.35 metros cuadrados— a favor del INFONAVIT para el desarrollo de unidades habitacionales dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar.

El presidente de la comisión, diputado Gerardo Ángeles, precisó que la operación responde a un convenio de colaboración ya firmado con esa institución federal.

El quinto punto fue la modificación al Título de Concesión de Rellenos Sanitarios de San Juan del Río, S.A. de C.V., empresa que opera el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en ese municipio.

La modificación amplía el permiso existente para permitir la construcción de dos centros de transferencia y garantizar al concesionario la recuperación de su inversión.

La comisión precisó que su función en este punto se limitó a verificar que la documentación estuviera completa.

gobiernoleyescongresolegislatura

Reciente

Planta de Vibracoustic en Querétaro, segunda instalación manufacturera de sistemas antivibración NVH
Querétaro

Vibracoustic abre segunda planta: 250 empleos en Querétaro

Alemana Vibracoustic pone en marcha segunda planta en Querétaro con 250 empleos para autopartes NVH.

Camión de recolección de basura del Municipio de Querétaro en colonias aledañas a calzada Los Arcos
Querétaro

Ajuste recolección basura por festejos Los Arcos

Servicio se reprograma de miércoles a viernes y se suspende el sábado por aniversario del Acueducto.

Niños participan en taller de robótica y drones durante BLOQUE Kids en Centro de Innovación Querétaro
Querétaro

BLOQUE Kids: drones y robótica gratis para niños

Municipio de Querétaro abre registro para 600 infantes en talleres tecnológicos gratuitos.

Diputada Sully Mauricio Sixtos en mesa de trabajo con productores de Colón sobre la nueva Ley de Aguas de Querétaro
Legislatura

Sully Mauricio consulta Ley de Aguas en Colón

Productores exigieron priorizar consumo humano y agropecuario sobre el crecimiento industrial en la asignación del recurso.