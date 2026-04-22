Querétaro, 22 de abril de 2026. — Pinal de Amoles tendrá su primer cine comunitario, Tolimán aseguró la certeza jurídica de su centro de salud y Tequisquiapan sumó un terreno para vivienda de interés social.

La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó este martes cinco acuerdos y decretos con impacto directo en cuatro municipios del estado, en una sesión encabezada por los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ulises Gómez de la Rosa y Adriana Elisa Meza Argaluza.

El decreto más singular de la jornada autoriza al municipio de Pinal de Amoles ceder en comodato por 20 años un inmueble de su propiedad a la Asociación Civil Cuahtlaxiliotia para la habilitación y operación de un cine comunitario.

Los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ulises Gómez de la Rosa y Adriana Elisa Meza Argaluza, integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura, durante la sesión donde aprobaron los cinco acuerdos. rotativo.com.mx

El proyecto será financiado por una empresa privada mediante un esquema de inversión social canalizado a través de esa asociación. La legislatura no precisó el monto de la inversión ni el nombre de la empresa participante.

En el mismo punto del orden del día, los diputados declararon el 10 de septiembre de cada año como el Día de los Tasadores Públicos en Querétaro, en reconocimiento a su función como garantes de la seguridad jurídica en operaciones inmobiliarias.

Estos profesionales emiten avalúos con fines hacendarios y deben conservar la información catastral durante cinco años en físico y 15 en formato digital.

Salud en Tolimán y vivienda en Tequisquiapan

En Tolimán, la legislatura autorizó la desincorporación de una fracción de 6 mil 763.39 metros cuadrados de un predio municipal a favor de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

El terreno ya estaba ocupado por el Centro de Salud local, pero carecía de certeza jurídica. Con la desincorporación se garantiza la continuidad y posible expansión de los servicios médicos en ese municipio serrano.

Los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, Ulises Gómez de la Rosa y Adriana Elisa Meza Argaluza, integrantes de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura, durante la sesión donde aprobaron los cinco acuerdos. rotativo.com.mx

En Tequisquiapan, la asamblea aprobó la desincorporación y enajenación a título gratuito del inmueble conocido como "La Bola" —2 mil 448.35 metros cuadrados— a favor del INFONAVIT para el desarrollo de unidades habitacionales dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar.

El presidente de la comisión, diputado Gerardo Ángeles, precisó que la operación responde a un convenio de colaboración ya firmado con esa institución federal.

El quinto punto fue la modificación al Título de Concesión de Rellenos Sanitarios de San Juan del Río, S.A. de C.V., empresa que opera el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en ese municipio.

La modificación amplía el permiso existente para permitir la construcción de dos centros de transferencia y garantizar al concesionario la recuperación de su inversión.

La comisión precisó que su función en este punto se limitó a verificar que la documentación estuviera completa.