Querétaro, 21 de abril de 2026. — Morena va por el control de la Feria Internacional de Querétaro. El diputado Homero Barrera McDonald presentó este martes una iniciativa para crear un patronato que administre el evento y desplace el manejo que desde hace décadas ejerce la Unión Ganadera Regional de Querétaro.

La propuesta, respaldada por la bancada morenista en la LXI Legislatura, plantea una ley de 19 artículos que redefine quién organiza, quién cobra y quién se beneficia de la feria más emblemática del estado.

El movimiento no es menor: coloca en el debate público el convenio vigente entre el Gobierno del Estado y la Unión Ganadera, que hoy concede al organismo ganadero facultades plenas sobre tarifas, asignación de espacios y accesos del recinto.

Barrera McDonald acusó que la FIG perdió su esencia, se convirtió en "un negocio de unos cuantos" y que su edición 2025 registró "un claro decremento en visitantes".

El señalamiento entra en tensión con los datos oficiales publicados por la Secretaría de Gobierno estatal: la edición 2025 cerró con 373 mil visitantes, cifra 20 mil superior a la del año previo, aunque todavía lejos de los 496 mil asistentes de 2019.

La iniciativa aterriza en un momento político específico. Barrera compareció acompañado por Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, quien desde el 2 de abril preside la Mesa Directiva del Congreso tras una negociación que obligó a Morena a pactar con PAN y PRI.

También estuvo Ulises Gómez De la Rosa y figura como suscribiente la diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos. La bancada morenista, que en las últimas semanas ha empujado la reforma al Poder Judicial local, abre ahora un segundo frente sobre un espacio que históricamente había operado con pocos contrapesos legislativos.

Gómez De la Rosa fue explícito sobre el blanco del parche legal. El convenio que el Gobierno del Estado firmó con la Unión Ganadera, dijo, "le deja al arbitrio solamente de la Unión Ganadera toda la organización" de la feria.

Homero Barrera McDonald, diputado de Morena y autor de la iniciativa, durante la presentación de la propuesta en el Congreso local rotativo.com.mx

En la práctica, el organismo ganadero fija los montos, reparte los espacios y determina los cobros de estacionamiento y entradas, sin regulación adicional.

La iniciativa busca cerrar esa puerta: el patronato propuesto tendría atribuciones para aprobar políticas de contratación, regular tarifas de acceso y vigilar que las empresas de diversión ofrezcan precios "accesibles a la economía popular".

Qué contempla la ley del patronato

El órgano propuesto sería multidisciplinario. Integraría a ganaderos, comerciantes, restauranteros, industriales, medios de comunicación, artesanos, al Ejecutivo estatal y a los 18 municipios.

Entre sus facultades expresas estarían organizar el programa anual de festejos, fijar tarifas de ingreso y de uso de suelo, aprobar los contratos con terceros en materia de obras, adquisiciones y servicios, así como difundir los resultados económicos de la feria dentro de los 90 días posteriores a su conclusión.

El texto, señaló Barrera, se alinea con la Ley de Administración Pública Paraestatal y con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado.

La propuesta plantea que las utilidades económicas tengan un destino social. "Este patronato sería competente para administrar las utilidades en beneficio de instituciones beneméritas y altruistas en nuestra entidad", expuso Barrera McDonald.

La iniciativa consta de cinco capítulos —constitución, domicilio y objeto, patrimonio, administración, órgano de vigilancia y régimen laboral— más cinco artículos transitorios que fijan plazos para la instalación del patronato y su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

¿Qué papel quedaría para la Unión Ganadera?

El diputado morenista no planteó excluir al organismo. Al contrario: señaló que es "deseable" que la Unión Ganadera se integre al patronato "con la generosidad que les caracteriza" y facilite, a título gratuito, las instalaciones que históricamente le ha proporcionado el Gobierno del Estado y que el propio organismo ha ampliado con recursos propios.

La fórmula deja al sector ganadero como socio operativo del nuevo esquema, aunque ya no como administrador exclusivo.

Barrera McDonald eligió este martes para presentar la iniciativa porque coincide con el arranque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, uno de los ejemplos que citó como referente de organización vía patronato.

El legislador mencionó que el nuevo esquema "reúne familias y sirve de escaparate para que los productores locales tengan un ingreso aún mayor", argumento que funciona como contrapeso al señalamiento de elitización que ha enfrentado la FIG en años recientes, cuando usuarios reportaron en redes sociales quejas sostenidas sobre estacionamiento, lodo y pasillos con menor actividad comercial en la edición más reciente.

Piedragil Ortiz sumó que el espíritu de la propuesta es recuperar el sentido original de las ferias mexicanas como espacio de esparcimiento comunitario, más allá del componente económico.

La iniciativa se turnará a comisiones y su discusión pondrá a prueba la capacidad de Morena para articular una mayoría sobre un tema donde el sector ganadero históricamente ha tenido peso político propio.