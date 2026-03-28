Celebran a adultos mayores con Baile del Recuerdo en Querétaro

Rondallas y grupos musicales animaron la celebración dedicada a personas de la tercera edad.

dultos mayores bailan durante el evento Celebra tu Vida en la delegación Josefa Vergara de Querétaro

Felifer Macías y Adriana Macías de Olvera acompañaron a los adultos mayores durante el Baile del Recuerdo en la delegación Josefa Vergara.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 28 de marzo de 2026. —Personas de la tercera edad de la delegación Josefa Vergara y Hernández participaron en el Baile del Recuerdo 'Celebra tu Vida', un evento que reunió música en vivo, rondallas y grupos versátiles para reconocer la trayectoria y aportaciones de los adultos mayores del municipio de Querétaro.

La celebración fue organizada por regidores del Ayuntamiento en coordinación con el Patronato del Sistema Municipal DIF.

El evento contó con la presentación de la Rondalla Diamantina, el grupo Saxodia y el conjunto versátil Son D'Luna, que amenizaron la tarde ante los asistentes de esa demarcación.

dultos mayores bailan durante el evento Celebra tu Vida en la delegaci\u00f3n Josefa Vergara de Quer\u00e9taro Adultos mayores de la delegación Josefa Vergara participaron en actividades recreativas y musicales organizadas por el Ayuntamiento y el DIF Municipal.

Los adultos mayores en Querétaro representan un sector que diversas dependencias municipales han buscado atender con programas recreativos y culturales a lo largo de los últimos años.

Durante la celebración, el presidente municipal Felifer Macías reconoció el papel de las generaciones mayores en la formación de valores que, dijo, caracterizan a la capital queretana.

dultos mayores bailan durante el evento Celebra tu Vida en la delegaci\u00f3n Josefa Vergara de Quer\u00e9taro Adultos mayores de la delegación Josefa Vergara participaron en actividades recreativas y musicales organizadas por el Ayuntamiento y el DIF Municipal. rotativo.com.mx

"Si hoy hay generaciones que luchan por Querétaro, es porque ustedes así nos educaron", señaló ante los asistentes.

En el acto participaron los regidores Maricarmen Presa Ortega, Manuel Pozo Cabrera, Bruno Casalini Castellanos, Gabriela Monjaraz Moguel, Maribel Luna Mendoza y Manuel Fernández Cárdenas, quienes impulsaron la organización del baile del recuerdo junto con la presidenta del Patronato DIF, Adriana Macías de Olvera.

dultos mayores bailan durante el evento Celebra tu Vida en la delegaci\u00f3n Josefa Vergara de Quer\u00e9taro Adultos mayores de la delegación Josefa Vergara participaron en actividades recreativas y musicales organizadas por el Ayuntamiento y el DIF Municipal. rotativo.com.mx

Los asistentes también disfrutaron de actividades recreativas complementarias a las presentaciones musicales.

La delegación Josefa Vergara y Hernández, una de las más pobladas del municipio, alberga diversos centros de atención para personas de la tercera edad donde se realizan talleres y actividades a lo largo del año.

gobiernofelifer maciasdif municipal (smdif)

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