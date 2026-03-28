Santiago de Querétaro, 28 de marzo de 2026. —Personas de la tercera edad de la delegación Josefa Vergara y Hernández participaron en el Baile del Recuerdo 'Celebra tu Vida', un evento que reunió música en vivo, rondallas y grupos versátiles para reconocer la trayectoria y aportaciones de los adultos mayores del municipio de Querétaro.
La celebración fue organizada por regidores del Ayuntamiento en coordinación con el Patronato del Sistema Municipal DIF.
El evento contó con la presentación de la Rondalla Diamantina, el grupo Saxodia y el conjunto versátil Son D'Luna, que amenizaron la tarde ante los asistentes de esa demarcación.
Adultos mayores de la delegación Josefa Vergara participaron en actividades recreativas y musicales organizadas por el Ayuntamiento y el DIF Municipal.
Los adultos mayores en Querétaro representan un sector que diversas dependencias municipales han buscado atender con programas recreativos y culturales a lo largo de los últimos años.
Durante la celebración, el presidente municipal Felifer Macías reconoció el papel de las generaciones mayores en la formación de valores que, dijo, caracterizan a la capital queretana.
Adultos mayores de la delegación Josefa Vergara participaron en actividades recreativas y musicales organizadas por el Ayuntamiento y el DIF Municipal. rotativo.com.mx
"Si hoy hay generaciones que luchan por Querétaro, es porque ustedes así nos educaron", señaló ante los asistentes.
En el acto participaron los regidores Maricarmen Presa Ortega, Manuel Pozo Cabrera, Bruno Casalini Castellanos, Gabriela Monjaraz Moguel, Maribel Luna Mendoza y Manuel Fernández Cárdenas, quienes impulsaron la organización del baile del recuerdo junto con la presidenta del Patronato DIF, Adriana Macías de Olvera.
Adultos mayores de la delegación Josefa Vergara participaron en actividades recreativas y musicales organizadas por el Ayuntamiento y el DIF Municipal. rotativo.com.mx
Los asistentes también disfrutaron de actividades recreativas complementarias a las presentaciones musicales.
La delegación Josefa Vergara y Hernández, una de las más pobladas del municipio, alberga diversos centros de atención para personas de la tercera edad donde se realizan talleres y actividades a lo largo del año.