Consejo Ciudadano de Bienestar Animal define plan 2026 en Querétaro

Consejo Ciudadano revisa ejes rectores y plan anual de trabajo 2026 en Querétaro.

Sesión del Consejo Ciudadano Temático de Bienestar Animal del municipio de Querétaro

Lennyz Meléndez Chacón, secretaria de Bienestar Animal de Querétaro, durante la sesión del Consejo Ciudadano Temático.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de abril de 2026. — El Consejo Ciudadano Temático de Bienestar Animal del municipio de Querétaro sesionó para revisar el plan anual de trabajo 2026 y los ejes rectores que guiarán sus acciones en las siete delegaciones.

La instancia, encabezada por la secretaria Lennyz Meléndez Chacón, definió las rutas de colaboración entre la ciudadanía y la autoridad municipal en los ámbitos normativo, operativo, de vinculación con el sector privado y de difusión, con el propósito de fortalecer las políticas públicas dirigidas a los seres sintientes en la capital queretana.

El consejo opera como órgano de participación ciudadana creado durante la actual administración y representa el cumplimiento de un compromiso de campaña del alcalde Felifer Macías.

En su instalación el año pasado, el municipio lo presentó como un hito en la institucionalización de la protección animal como política pública prioritaria. Querétaro fue, además, el primer gobierno municipal del país en crear una Secretaría de Bienestar Animal con titular y presupuesto propios.

Durante la sesión, los consejeros analizaron avances y propuestas relacionadas con los cuatro ejes rectores definidos para 2026. El eje normativo contempla acciones alineadas con figuras jurídicas pendientes a nivel estatal, entre ellas la regulación de la venta de animales en plataformas digitales.

Sesi\u00f3n del Consejo Ciudadano Tem\u00e1tico de Bienestar Animal del municipio de Quer\u00e9taro La Secretaría municipal reporta 14,869 esterilizaciones, 6,411 microchips y 260 adopciones acumuladas en Querétaro. rotativo.com.mx

El eje operativo aglutina los programas de esterilización, microchip, vacunación antirrábica y adopción que la dependencia municipal opera de lunes a sábado.

Las cifras acumuladas sirvieron como punto de partida de la discusión. La Secretaría de Bienestar Animal reporta 14 mil 869 esterilizaciones gratuitas, 6 mil 411 microchips de identificación colocados y 260 adopciones concretadas desde el inicio de la administración.

Los datos se suman a los 13 mil 853 procedimientos realizados durante 2025, cuando la dependencia superó en 38 por ciento su meta anual original de 10 mil intervenciones.

Ferias itinerantes amplían alcance en delegaciones de Querétaro

La sesión del consejo abordó también el desempeño de las ferias itinerantes de bienestar animal, estrategia que acerca servicios gratuitos de esterilización, vacunación antirrábica, colocación de microchip, adopciones y asesoría jurídica a las colonias cada 15 días.

Sesi\u00f3n del Consejo Ciudadano Tem\u00e1tico de Bienestar Animal del municipio de Quer\u00e9taro La Secretaría municipal reporta 14,869 esterilizaciones, 6,411 microchips y 260 adopciones acumuladas en Querétaro. rotativo.com.mx

La primera jornada se realizó el 14 de febrero en la delegación Josefa Vergara y desde entonces el esquema ha rotado entre demarcaciones, con alta participación ciudadana reportada por las familias asistentes.

¿Qué servicios ofrece el municipio en materia de bienestar animal?

Las ferias integran esterilización quirúrgica, colocación de microchip con certificado único, vacunación antirrábica —servicio que el municipio absorbió con presupuesto propio tras la eliminación del subsidio federal— y jornadas de adopción responsable en coordinación con asociaciones protectoras.

La dependencia también mantiene atención a reportes de maltrato animal y orientación jurídica para víctimas de abandono.

El consejo planteó como tarea prioritaria la construcción de propuestas que impulsen iniciativas en favor del bienestar de los seres sintientes, mediante la participación activa y organizada de la ciudadanía.

Los ejes de vinculación con el sector privado y difusión buscan multiplicar el alcance territorial de los programas más allá de la capacidad operativa directa de la Secretaría municipal, de cara a una meta ambiciosa para el cierre del trienio.

Hasta el momento, la dependencia no ha precisado el monto presupuestal asignado al plan de trabajo 2026 del consejo.

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