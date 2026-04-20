Dictamen de Cuenta Pública 2024 de Tequisquiapan queda en suspenso por empate en Comisión de Vigilancia

Es el único municipio cuyo informe individual no se resolvió en la sesión donde se votaron 52 dictámenes.

Sesión de la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso de Querétaro donde quedó en suspenso el dictamen de Tequisquiapan

La diputada Claudia Díaz Gayou informó que el dictamen de Tequisquiapan se retomará en sesión posterior.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de abril de 2026. — El dictamen del informe individual de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 de Tequisquiapan quedó sin resolverse este lunes en la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso del Estado, luego de que la votación terminara en empate y la presidenta de la instancia, Claudia Díaz Gayou, determinara postergar el caso para una sesión posterior.

Tequisquiapan quedó como el único municipio queretano cuyo informe individual no avanzó en la misma sesión donde se aprobaron otros 52 dictámenes del paquete de fiscalización 2024.

El empate rompió con el patrón que marcó toda la sesión: los 52 dictámenes previos —que incluyeron a 15 municipios, poderes autónomos, universidades y organismos estatales— fueron aprobados con una votación idéntica de dos a favor y uno en contra.

En el caso de Tequisquiapan, la distribución de los tres votos derivó en igualdad, lo que impidió validar el documento y obligó a la comisión a acordar que el tema se retome en una sesión futura con una definición al respecto.

La comisión está integrada por tres legisladores: la presidenta Claudia Díaz Gayou, el diputado Ulises Gómez de la Rosa y el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero.

La composición explica tanto la votación habitual de 2-1 que caracterizó al resto de los dictámenes como la posibilidad de empate cuando alguno de los integrantes modifica su posición o se abstiene.

Ni la comisión ni los diputados ofrecieron detalle público sobre cuál de las tres posiciones cambió para generar el empate específicamente en el caso de Tequisquiapan. El resto de los municipios revisados —Amealco, Arroyo Seco, Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Jalpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río y Tolimán— quedó con dictamen aprobado en la misma sesión.

¿Qué sigue para Tequisquiapan?

El caso volverá a la mesa de la Comisión Especial de Vigilancia en una sesión posterior. Solo entonces los tres legisladores emitirán nuevamente su voto sobre el dictamen del informe individual del municipio.

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