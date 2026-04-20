Querétaro, 20 de abril de 2026. — El dictamen del informe individual de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 de Tequisquiapan quedó sin resolverse este lunes en la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso del Estado, luego de que la votación terminara en empate y la presidenta de la instancia, Claudia Díaz Gayou, determinara postergar el caso para una sesión posterior.
Tequisquiapan quedó como el único municipio queretano cuyo informe individual no avanzó en la misma sesión donde se aprobaron otros 52 dictámenes del paquete de fiscalización 2024.
El empate rompió con el patrón que marcó toda la sesión: los 52 dictámenes previos —que incluyeron a 15 municipios, poderes autónomos, universidades y organismos estatales— fueron aprobados con una votación idéntica de dos a favor y uno en contra.
En el caso de Tequisquiapan, la distribución de los tres votos derivó en igualdad, lo que impidió validar el documento y obligó a la comisión a acordar que el tema se retome en una sesión futura con una definición al respecto.
La comisión está integrada por tres legisladores: la presidenta Claudia Díaz Gayou, el diputado Ulises Gómez de la Rosa y el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero.
La composición explica tanto la votación habitual de 2-1 que caracterizó al resto de los dictámenes como la posibilidad de empate cuando alguno de los integrantes modifica su posición o se abstiene.
Ni la comisión ni los diputados ofrecieron detalle público sobre cuál de las tres posiciones cambió para generar el empate específicamente en el caso de Tequisquiapan. El resto de los municipios revisados —Amealco, Arroyo Seco, Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Jalpan, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río y Tolimán— quedó con dictamen aprobado en la misma sesión.
¿Qué sigue para Tequisquiapan?
El caso volverá a la mesa de la Comisión Especial de Vigilancia en una sesión posterior. Solo entonces los tres legisladores emitirán nuevamente su voto sobre el dictamen del informe individual del municipio.