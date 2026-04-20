El ejercicio da continuidad a la ruta que arrancó el pasado 3 de marzo en Pedro Escobedo, cuando iniciaron las mesas de trabajo para armonizar la Ley de Aguas con representantes de Conagua y productores del Distrito XII, una de las zonas más afectadas por la sobreexplotación de acuíferos.

Desde entonces, la legisladora ha insistido en que la norma debe construirse desde el territorio y no desde el escritorio legislativo.

En el encuentro participaron Samuel Mena, representante de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, y el presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, junto con mandos de Conagua, Sader y CFE.

La diputada subrayó que la coincidencia de los tres niveles de gobierno en una misma mesa responde a la necesidad de resolver los problemas hídricos del estado con responsabilidad compartida.

“Aquí no estamos simulando diálogo; estamos construyendo soluciones reales. Cada mesa de trabajo se traduce en decisiones que van a impactar directamente en cómo se distribuye y se garantiza el agua para las familias y el campo queretano”, afirmó Mauricio Sixtos, quien preside la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado.

Una ley construida desde el territorio queretano

La legisladora enfatizó que el objetivo de las mesas es recoger las necesidades reales de las comunidades para traducirlas en soluciones concretas dentro de la ley: mejor distribución del agua, mayor claridad en su uso y reglas más justas para el campo y la ciudad.

Mauricio Sixtos ha sostenido esta posición desde que, en enero pasado, advirtió que la armonización de la Ley General de Aguas no podía pensarse primero en el sector industrial y después en la gente.

“Una ley que no se construye desde el territorio está destinada a fallar. Por eso estamos aquí, escuchando, integrando y tomando decisiones con base en la realidad que viven nuestras comunidades”, puntualizó la diputada morenista, al explicar la metodología participativa de las jornadas.

¿Por qué Querétaro necesita armonizar la Ley General de Aguas?

Querétaro enfrenta presión creciente sobre sus acuíferos derivada del crecimiento urbano desordenado y de la falta de planeación hídrica sostenida. La armonización de la ley federal al marco local busca cerrar una deuda histórica: hasta antes de la reforma federal, el estado carecía de un marco jurídico propio que diera certidumbre a usuarios y productores, situación que ya había sido señalada por el propio gobernador Mauricio Kuri en declaraciones previas sobre la necesidad de una ley estatal.

La diputada añadió que el objetivo es avanzar hacia un marco legal que garantice el derecho humano al agua con visión de largo plazo.

“Estamos saldando una deuda histórica. Querétaro necesita una ley que no deje a nadie atrás y que garantice el acceso al agua con orden, justicia y sostenibilidad”, señaló.

Finalmente, Mauricio Sixtos destacó que Ezequiel Montes se consolida como un referente de consenso, donde la coordinación entre autoridades permite generar acuerdos con legitimidad social.

“Cuando los tres niveles de gobierno se sientan a trabajar con seriedad, los resultados son leyes que sí funcionan y que sí le sirven a la gente”, concluyó la legisladora, quien ha anticipado que las jornadas continuarán en otras regiones del estado antes de que el dictamen final llegue al Pleno del Congreso de Querétaro.