Indep subasta cabaña donde abatieron a El Mencho en Tapalpa

Tapalpa, Jalisco, 25 de mayo de 2026. ---Doce millones 939 mil 520 pesos. Esa es la oferta de salida con que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) abrirá este jueves la puja por el inmueble donde Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero.

El predio rústico, ubicado en el Lote 10 de la Manzana 8 del fraccionamiento Tapalpa Country Club, forma parte de un paquete federal de 211 bienes que se desahogará a sobre cerrado en la Ciudad de México.

La convocatoria del Indep, identificada como número 006/2026, establece que la recepción de ofertas será el 28 de mayo entre las 10:00 y las 12:00 horas en la sede de Insurgentes Sur 1931, colonia Guadalupe Inn.

La apertura pública comenzará al mediodía y se transmitirá por el canal oficial del organismo en YouTube. La garantía de participación fijada para este lote es de apenas 15 mil pesos, una fracción del precio base.

El predio fue transferido al Indep por la Tesorería de la Federación y, según el propio organismo, cuenta con escritura, título de propiedad y posesión legal. La superficie supera los 13 mil metros cuadrados de extensión rústica, rodeada de bosque de pino y encino en una zona montañosa que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar. La ficha técnica confirma que el inmueble es el mismo donde el operativo militar del Ejército y la Guardia Nacional concluyó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Periodistas que ingresaron a el inmueble un día después del operativo documentaron una residencia de ladrillos, teja y madera, de dos pisos y cuatro recámaras, con un altar de imágenes religiosas y medicamentos para insuficiencia renal entre los objetos hallados. El fraccionamiento privado, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2015 por presunto vínculo con el lavado de dinero del CJNG, opera con un solo acceso vigilado y caminos privados.

Subasta a sobre cerrado con 211 bienes y 75 lotes

El paquete completo de la jornada del 28 de mayo agrupa 12 locales comerciales, 23 casas habitación, 6 inmuebles mixtos y 34 terrenos distribuidos en estados como Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. El Indep recordó que los recursos obtenidos se destinarán a programas sociales e infraestructura pública.

En la modalidad de sobre cerrado, los participantes no conocen las ofertas de otros postores hasta el momento de la apertura, y el bien se adjudica a la propuesta más alta. El procedimiento es supervisado por representantes del Órgano Interno de Control y un notario público, según el comunicado oficial.

¿Quién puede participar en la subasta del Indep?

Cualquier persona física o moral con capacidad legal puede acudir personalmente o mediante representante con poder notarial a entregar el sobre con su propuesta económica dentro del horario establecido. Las bases completas y el catálogo de los 75 lotes están disponibles en el portal del organismo federal.

El comprador adquiere la propiedad en las condiciones en que se encuentra, lo que implica revisar pendientes de servicios, impuestos prediales o cargas que pudieran existir sobre el bien. La adjudicación se formaliza ante notario tras el pago del total ofertado.

La subasta cierra simbólicamente un capítulo de la persecución más larga de la historia reciente del narcotráfico mexicano. Oseguera Cervantes, sobre quien Estados Unidos mantenía una recompensa de 15 millones de dólares, encabezó durante más de una década al CJNG y su caída abrió un vacío de poder cuyos efectos siguen reconfigurando el mapa criminal del occidente del país.