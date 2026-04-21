Querétaro, 21 de abril de 2026. — Los delitos patrimoniales en Querétaro capital cayeron 9% durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El robo en transporte individual encabezó los descensos con una baja del 43%, seguido por el robo a casa habitación y el robo a transeúnte en vía pública, ambos con disminución del 39%. El municipio cerró el trimestre sin registro de asaltos a instituciones bancarias.
Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx
El desglose del SESNSP identifica cinco modalidades de robo con descensos durante enero, febrero y marzo frente al mismo lapso de 2025: robo en transporte individual con baja del 43%, robo a casa habitación con 39%, robo a transeúnte en vía pública con 39%, robo de autopartes con 31% y robo de vehículo con 17%.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) no precisó el número absoluto de carpetas de investigación abiertas por cada modalidad durante el periodo reportado.
Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx
La incidencia delictiva general del municipio —que agrupa el conjunto de delitos del fuero común, no solo los patrimoniales— bajó 3% entre enero y marzo respecto al primer trimestre del año previo.
La diferencia entre el 3% general y el 9% de la categoría patrimonial se explica porque el primer indicador incluye además delitos de otros rubros como los sexuales, los cometidos contra la familia y los relacionados con narcomenudeo, que se contabilizan por separado en la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx
El reporte incluye un tercer indicador que el SESNSP agrupa como delitos de alto impacto. Ese bloque —conformado por homicidio doloso, lesiones dolosas y lesiones culposas— mostró una baja conjunta del 26% durante el trimestre.
La SSPMQ no desagregó el comportamiento individual de cada uno de los tres delitos dentro de esa categoría, por lo que no se puede identificar cuál aportó más al descenso.
Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx
La agregación responde a la metodología del propio SESNSP, que reporta el dato consolidado cuando las corporaciones municipales no entregan el desglose por modalidad.
La SSPMQ opera actualmente con el estado de fuerza completo distribuido en las siete delegaciones del municipio, según el reporte oficial de la corporación.
El mismo documento señala que mantiene coordinación operativa con las policías de la zona metropolitana, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y con corporaciones federales bajo la instrucción del presidente municipal Felifer Macías.