Robos patrimoniales caen 9% en Querétaro capital durante primer trimestre de 2026

El SESNSP documenta descensos en cinco modalidades de robo durante enero a marzo en la capital.

Patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante operativo en la capital queretana

Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de abril de 2026. — Los delitos patrimoniales en Querétaro capital cayeron 9% durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El robo en transporte individual encabezó los descensos con una baja del 43%, seguido por el robo a casa habitación y el robo a transeúnte en vía pública, ambos con disminución del 39%. El municipio cerró el trimestre sin registro de asaltos a instituciones bancarias.

Patrulla de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro durante operativo en la capital queretana Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx

El desglose del SESNSP identifica cinco modalidades de robo con descensos durante enero, febrero y marzo frente al mismo lapso de 2025: robo en transporte individual con baja del 43%, robo a casa habitación con 39%, robo a transeúnte en vía pública con 39%, robo de autopartes con 31% y robo de vehículo con 17%.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) no precisó el número absoluto de carpetas de investigación abiertas por cada modalidad durante el periodo reportado.

Patrulla de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro durante operativo en la capital queretana Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx

La incidencia delictiva general del municipio —que agrupa el conjunto de delitos del fuero común, no solo los patrimoniales— bajó 3% entre enero y marzo respecto al primer trimestre del año previo.

La diferencia entre el 3% general y el 9% de la categoría patrimonial se explica porque el primer indicador incluye además delitos de otros rubros como los sexuales, los cometidos contra la familia y los relacionados con narcomenudeo, que se contabilizan por separado en la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Patrulla de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro durante operativo en la capital queretana Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx

El reporte incluye un tercer indicador que el SESNSP agrupa como delitos de alto impacto. Ese bloque —conformado por homicidio doloso, lesiones dolosas y lesiones culposas— mostró una baja conjunta del 26% durante el trimestre.

La SSPMQ no desagregó el comportamiento individual de cada uno de los tres delitos dentro de esa categoría, por lo que no se puede identificar cuál aportó más al descenso.

Patrulla de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro durante operativo en la capital queretana Elementos de la SSPMQ desplegados en las siete delegaciones del municipio de Querétaro durante el primer trimestre de 2026 rotativo.com.mx

La agregación responde a la metodología del propio SESNSP, que reporta el dato consolidado cuando las corporaciones municipales no entregan el desglose por modalidad.

La SSPMQ opera actualmente con el estado de fuerza completo distribuido en las siete delegaciones del municipio, según el reporte oficial de la corporación.

El mismo documento señala que mantiene coordinación operativa con las policías de la zona metropolitana, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y con corporaciones federales bajo la instrucción del presidente municipal Felifer Macías.

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