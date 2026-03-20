Reabre el Museo Interactivo de Cultura del Agua en San Juan del Río

JAPAM y Conagua renuevan espacio educativo con inversión conjunta de 1.5 millones de pesos.

Reinauguración del Museo Interactivo de Cultura del Agua de la JAPAM en San Juan del Río, Querétaro, marzo 2026.

Gerardo Ríos, titular de la Conagua, durante la reinauguración del museo hídrico en su ciudad natal, San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — El Día Mundial del Agua tuvo escenario concreto en San Juan del Río: la JAPAM reinauguró este viernes su Museo Interactivo de Cultura del Agua tras una remodelación financiada con 1.5 millones de pesos aportados conjuntamente por el organismo operador y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El espacio, que desde 2017 ha recibido una inversión acumulada de entre siete y ocho millones de pesos, quedó disponible para escuelas, empresas e instituciones del municipio.

El acto contó con la presencia de Gerardo Ríos, titular de Conagua y oriundo de San Juan del Río, quien aprovechó el evento para anunciar que en el marco del programa Proagua 2026, el gobierno federal invertirá cerca de nueve millones de pesos en coordinación con la JAPAM para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.

Un día antes, Ríos había inaugurado infraestructura hídrica en Tolimán bajo el mismo programa, lo que evidencia la disparidad de condiciones entre municipios de la propia entidad.

Remodelación del museo hídrico de San Juan del Río incluye nuevas tecnologías

Entre los cambios visibles de la renovación destaca la sustitución del piso de madera por un deck plástico de mayor durabilidad y bajo mantenimiento.

El director de la JAPAM, José Antonio Pérez Cabrera, señaló que el espacio busca consolidarse como plataforma de educación ambiental activa, con acceso para estudiantes de nivel básico, medio y superior, incluyendo a alumnos de la Universidad Anáhuac de Puebla que tienen presencia en el municipio.

¿Cuánto ha invertido la JAPAM en cultura del agua desde 2017?

Desde ese año, el museo ha concentrado una inversión de entre siete y ocho millones de pesos, provenientes tanto del organismo operador municipal como de Conagua.

La remodelación más reciente —la de este viernes— representó 1.5 millones adicionales, con lo que el total acumulado supera ese rango previo. La JAPAM no precisó si existe un programa de mantenimiento anualizado para sostener el espacio a largo plazo.

Ríos subrayó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno resulta indispensable cuando se trata de garantizar el acceso al agua como derecho humano, en línea con el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre gobernanza hídrica.

Con Proagua 2026 en marcha, la siguiente etapa será la definición de las obras prioritarias que se ejecutarán en San Juan del Río durante este año.

gobiernoconagua

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