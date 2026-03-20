San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — El Día Mundial del Agua tuvo escenario concreto en San Juan del Río: la JAPAM reinauguró este viernes su Museo Interactivo de Cultura del Agua tras una remodelación financiada con 1.5 millones de pesos aportados conjuntamente por el organismo operador y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El espacio, que desde 2017 ha recibido una inversión acumulada de entre siete y ocho millones de pesos, quedó disponible para escuelas, empresas e instituciones del municipio.
El acto contó con la presencia de Gerardo Ríos, titular de Conagua y oriundo de San Juan del Río, quien aprovechó el evento para anunciar que en el marco del programa Proagua 2026, el gobierno federal invertirá cerca de nueve millones de pesos en coordinación con la JAPAM para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.
Un día antes, Ríos había inaugurado infraestructura hídrica en Tolimán bajo el mismo programa, lo que evidencia la disparidad de condiciones entre municipios de la propia entidad.
Remodelación del museo hídrico de San Juan del Río incluye nuevas tecnologías
Entre los cambios visibles de la renovación destaca la sustitución del piso de madera por un deck plástico de mayor durabilidad y bajo mantenimiento.
El director de la JAPAM, José Antonio Pérez Cabrera, señaló que el espacio busca consolidarse como plataforma de educación ambiental activa, con acceso para estudiantes de nivel básico, medio y superior, incluyendo a alumnos de la Universidad Anáhuac de Puebla que tienen presencia en el municipio.
¿Cuánto ha invertido la JAPAM en cultura del agua desde 2017?
Desde ese año, el museo ha concentrado una inversión de entre siete y ocho millones de pesos, provenientes tanto del organismo operador municipal como de Conagua.
La remodelación más reciente —la de este viernes— representó 1.5 millones adicionales, con lo que el total acumulado supera ese rango previo. La JAPAM no precisó si existe un programa de mantenimiento anualizado para sostener el espacio a largo plazo.
Ríos subrayó que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno resulta indispensable cuando se trata de garantizar el acceso al agua como derecho humano, en línea con el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre gobernanza hídrica.
Con Proagua 2026 en marcha, la siguiente etapa será la definición de las obras prioritarias que se ejecutarán en San Juan del Río durante este año.