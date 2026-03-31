Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Cuatro personas fueron detenidas y diversas dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana quedaron bajo resguardo de las autoridades tras la ejecución de cuatro cateos en los municipios de Colón y El Marqués, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Los operativos forman parte de investigaciones abiertas por delitos contra la salud dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, con participación de corporaciones federales, estatales y municipales.
Las diligencias estuvieron a cargo de personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito. Para la seguridad perimetral de los inmuebles cateados colaboraron la Policía Estatal, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y efectivos de las policías municipales de ambas demarcaciones.
También se aseguraron dos réplicas de armas largas y otros indicios que serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.
La Fiscalía no precisó la cantidad exacta de droga incautada ni la ubicación específica de los inmuebles donde se realizaron las diligencias, datos que podrían conocerse conforme avancen las indagatorias.
Operativos de este tipo se han intensificado en la zona norte y poniente de la entidad durante las últimas semanas, en un contexto de creciente actividad delictiva ligada al trasiego de sustancias en municipios aledaños a la capital queretana. Las investigaciones continúan abiertas.