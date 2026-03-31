Caen cuatro en cateos antidrogas en Colón y El Marqués

Aseguran metanfetamina, cocaína y marihuana durante operativos coordinados en dos municipios.

Elementos de seguridad durante cateo antidrogas en municipios de Colón y El Marqués, Querétaro

Entre las sustancias decomisadas se encuentran dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, además de réplicas de armas largas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Cuatro personas fueron detenidas y diversas dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana quedaron bajo resguardo de las autoridades tras la ejecución de cuatro cateos en los municipios de Colón y El Marqués, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Los operativos forman parte de investigaciones abiertas por delitos contra la salud dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, con participación de corporaciones federales, estatales y municipales.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito. Para la seguridad perimetral de los inmuebles cateados colaboraron la Policía Estatal, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y efectivos de las policías municipales de ambas demarcaciones.

También se aseguraron dos réplicas de armas largas y otros indicios que serán integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía no precisó la cantidad exacta de droga incautada ni la ubicación específica de los inmuebles donde se realizaron las diligencias, datos que podrían conocerse conforme avancen las indagatorias.

Operativos de este tipo se han intensificado en la zona norte y poniente de la entidad durante las últimas semanas, en un contexto de creciente actividad delictiva ligada al trasiego de sustancias en municipios aledaños a la capital queretana. Las investigaciones continúan abiertas.

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