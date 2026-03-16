San Juan del Río, 16 de marzo de 2026. —El Concejo Ambiental de San Juan del Río alcanzó 11 años de operación con un balance que incluye 11 mil 600 árboles plantados en espacios escolares y urbanos, limpieza de aproximadamente 17.5 kilómetros del Río San Juan y programas de restauración de suelos orientados a la cultura regenerativa.
Durante la ceremonia de aniversario, el alcalde Roberto Cabrera Valencia recibió un reconocimiento de la organización por su contribución a la conciencia ambiental en el municipio.
La organización, presidida por Víctor Ávalos Castañeda, ha desarrollado también iniciativas como bancos de restauración de carbono, asesorías a empresas en materia ambiental y talleres gratuitos de educación ambiental dirigidos a la población sanjuanense. Su directora de Proyectos, Miriam Gómez Anaya, detalló las cifras de impacto acumuladas en poco más de una década de trabajo.
La organización ha plantado 11 mil 600 árboles en espacios escolares y urbanos de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia señaló que las acciones de reforestación y sensibilización impulsadas por el Concejo han influido en la visión ambiental de las autoridades municipales. "Han impactado tanto en nuestra conciencia, que han hecho más en 11 años", expresó el alcalde durante su mensaje.
El municipio enfrenta retos ambientales que van desde la contaminación del Río San Juan hasta la pérdida de cobertura vegetal en zonas urbanas. Organizaciones como el Concejo Ambiental complementan las acciones gubernamentales con trabajo comunitario en reforestación y restauración ecológica que abarca escuelas, colonias y riberas.
La organización ha plantado 11 mil 600 árboles en espacios escolares y urbanos de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Reconocen a funcionarios y fundadores del Concejo Ambiental en San Juan del Río
En el acto protocolario también recibieron reconocimiento el titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez Cabrera; el secretario de Servicios Públicos, Ernesto Mora Rico; la secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, y el regidor Gilberto Edmundo Ugalde de Alba, presidente de la Comisión de Salud Pública del Ayuntamiento.
De la propia organización fueron distinguidos Ávalos Castañeda; Gómez Anaya; el director Operativo, Daniel Castillo Ochoa, y el miembro honorario Leopoldo Peralta Navarrete, por su compromiso con el fortalecimiento de la cultura ambiental y el bienestar comunitario.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, recibe reconocimiento del Concejo Ambiental. rotativo.com.mx
¿Qué acciones realiza el Concejo Ambiental de San Juan del Río?
Entre las líneas de trabajo del Concejo destacan la reforestación en espacios públicos y escolares, la limpieza y recuperación de tramos del Río San Juan, la restauración de suelos con enfoque regenerativo, la promoción de bancos de carbono y la impartición de talleres de educación ambiental abiertos a la comunidad.