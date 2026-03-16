Concejo Ambiental de San Juan del Río celebra 11 años de labor ecológica

Organización suma 11 mil 600 árboles plantados y restauración de 17.5 km del Río San Juan.

Ceremonia del 11 aniversario del Concejo Ambiental de San Juan del Río con autoridades municipales

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, recibe reconocimiento del Concejo Ambiental.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 16 de marzo de 2026. —El Concejo Ambiental de San Juan del Río alcanzó 11 años de operación con un balance que incluye 11 mil 600 árboles plantados en espacios escolares y urbanos, limpieza de aproximadamente 17.5 kilómetros del Río San Juan y programas de restauración de suelos orientados a la cultura regenerativa.

Durante la ceremonia de aniversario, el alcalde Roberto Cabrera Valencia recibió un reconocimiento de la organización por su contribución a la conciencia ambiental en el municipio.

La organización, presidida por Víctor Ávalos Castañeda, ha desarrollado también iniciativas como bancos de restauración de carbono, asesorías a empresas en materia ambiental y talleres gratuitos de educación ambiental dirigidos a la población sanjuanense. Su directora de Proyectos, Miriam Gómez Anaya, detalló las cifras de impacto acumuladas en poco más de una década de trabajo.

Ceremonia del 11 aniversario del Concejo Ambiental de San Juan del R\u00edo con autoridades municipales La organización ha plantado 11 mil 600 árboles en espacios escolares y urbanos de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia señaló que las acciones de reforestación y sensibilización impulsadas por el Concejo han influido en la visión ambiental de las autoridades municipales. "Han impactado tanto en nuestra conciencia, que han hecho más en 11 años", expresó el alcalde durante su mensaje.

El municipio enfrenta retos ambientales que van desde la contaminación del Río San Juan hasta la pérdida de cobertura vegetal en zonas urbanas. Organizaciones como el Concejo Ambiental complementan las acciones gubernamentales con trabajo comunitario en reforestación y restauración ecológica que abarca escuelas, colonias y riberas.

Ceremonia del 11 aniversario del Concejo Ambiental de San Juan del R\u00edo con autoridades municipales La organización ha plantado 11 mil 600 árboles en espacios escolares y urbanos de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Reconocen a funcionarios y fundadores del Concejo Ambiental en San Juan del Río

En el acto protocolario también recibieron reconocimiento el titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez Cabrera; el secretario de Servicios Públicos, Ernesto Mora Rico; la secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, y el regidor Gilberto Edmundo Ugalde de Alba, presidente de la Comisión de Salud Pública del Ayuntamiento.

De la propia organización fueron distinguidos Ávalos Castañeda; Gómez Anaya; el director Operativo, Daniel Castillo Ochoa, y el miembro honorario Leopoldo Peralta Navarrete, por su compromiso con el fortalecimiento de la cultura ambiental y el bienestar comunitario.

Ceremonia del 11 aniversario del Concejo Ambiental de San Juan del R\u00edo con autoridades municipales Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, recibe reconocimiento del Concejo Ambiental. rotativo.com.mx

¿Qué acciones realiza el Concejo Ambiental de San Juan del Río?

Entre las líneas de trabajo del Concejo destacan la reforestación en espacios públicos y escolares, la limpieza y recuperación de tramos del Río San Juan, la restauración de suelos con enfoque regenerativo, la promoción de bancos de carbono y la impartición de talleres de educación ambiental abiertos a la comunidad.

gobiernomedio ambienteroberto cabreradesarrollo sustentable

Reciente

Delegación de la Red Nacional de Refugios en sesión del CSW70 de la ONU en Nueva York, donde exigió presupuesto garante para refugios de mujeres en México en 2026
Asuntos Sociales

La ONU aprueba hoja de ruta para justicia de género en el CSW70

Red Nacional de Refugios exige al Estado mexicano financiamiento suficiente y autonomía institucional.

Sesión plenaria del 70° período de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU en Nueva York, donde gobiernos aprobaron acuerdo sobre justicia de género
Asuntos Sociales

ONU aprueba acuerdo para fortalecer justicia para mujeres y niñas

Gobiernos adoptan conclusiones que instan a derogar leyes discriminatorias y ampliar protecciones.

Armas de fuego y cartuchos asegurados a sicarios detenidos en Villas de Santiago, Querétaro, en operativo de seguridad
Editorial

Caen 7 sicarios en Villas de Santiago; les aseguran arsenal y granada

Policía Estatal, Fiscalía, Ejército y Guardia Nacional aseguraron armas largas y una casa de seguridad en operativo conjunto.

Escena del accidente donde murió Diego Osuna Miranda en autopista Toluca–Valle de Bravo tras choque frontal contra camión de carga
México

Diego Osuna y dos jóvenes más murieron en choque captado en video en Valle de Bravo

Fiscalía investiga exceso de velocidad e invasión de carril como posibles causas del choque frontal en la Toluca–Valle de Bravo.