México — 30 de enero de 2026.- Más de 21 mil estudiantes de nivel preescolar a bachillerato han recibido capacitación en prevención de violencia escolar por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz que se conmemora este 30 de enero.

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes desarrolló herramientas de intervención que incluyen talleres sobre acoso escolar, regulación emocional y habilidades para la vida.

La efeméride fue establecida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para recordar el asesinato de Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. El programa de capacitación contra violencia escolar en México opera desde octubre de 2024 y se extenderá hasta diciembre de 2025, periodo durante el cual personal especializado ha trabajado en fomentar la participación infantil y propiciar ambientes de respeto en los planteles educativos.

Entre los temas que imparte la Procuraduría Federal destacan: habilidades para la vida, técnicas de contención y regulación emocional, prevención del acoso escolar, relaciones afectivas saludables, prevención de autolesiones y suicidio, así como prevención del bullying y ciberbullying. También se abordan los riesgos del mal uso de tecnologías y la prevención del reclutamiento de menores por grupos delictivos.

El SNDIF cuenta con una herramienta denominada "Prevención, detección y atención del acoso escolar bullying", mediante la cual se invita a los estudiantes a generar compromisos colectivos. Como resultado, las niñas, niños y adolescentes firman un decálogo para prevenir la violencia en entornos escolares y acompañar a compañeros que pudieran ser víctimas de estas conductas.

Capacitación a docentes y padres refuerza prevención de violencia escolar

La capacitación contra violencia escolar en México también alcanza a personas adultas. De octubre de 2024 a diciembre de 2025, el DIF Nacional impartió pláticas, talleres y cursos a docentes, personal administrativo y padres de familia en escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato, beneficiando a 2 mil 420 personas.

Los temas dirigidos a adultos incluyen prevención de adicciones, regulación y contención emocional, riesgos en el uso de tecnologías de la información, maltrato infantil, comunicación asertiva en la crianza, prevención y manejo de violencia familiar, así como adolescentes en conflicto con la ley.

Durante enero de 2026, el SNDIF desarrolla la actividad "Habilidades sociales" con la participación de 96 docentes y personal administrativo de nivel primaria. Además, 271 niñas y niños han sido beneficiados con actividades enfocadas en regulación emocional y habilidades para la vida, herramientas que buscan fomentar una sana convivencia en los planteles educativos del país.