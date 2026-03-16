Cayó empleada doméstica por robo de joyas en Club Campestre de Querétaro

Fiscalía acreditó sustracción de alhajas valuadas en más de 43 mil pesos en domicilio del Club Campestre.

Fachada de domicilio en fraccionamiento Club Campestre de Querétaro donde se cometió robo de joyas por empleada doméstica

Las joyas sustraídas fueron empeñadas en un establecimiento comercial, donde la imputada se hizo pasar por propietaria.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 16, 2026
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Querétaro, 16 de marzo de 2026. —Una empleada doméstica fue vinculada a proceso por el delito de robo calificado tras sustraer joyas valuadas en más de 43 mil pesos de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Club Campestre, en el municipio de Querétaro. La Fiscalía General del Estado acreditó que la mujer aprovechó su acceso laboral a la vivienda para apoderarse de las alhajas resguardadas en la recámara de la víctima, y posteriormente las empeñó haciéndose pasar por propietaria legítima.

La afectada detectó la falta de algunas piezas los días 16 y 17 de diciembre de 2025, y nuevamente el 12 de enero de 2026, lo que activó la denuncia ante la Fiscalía. Con el testimonio de la víctima y de un testigo, además de diligencias de la Policía de Investigación del Delito, se logró identificar plenamente a la imputada.

Las pesquisas establecieron que las joyas fueron llevadas a una casa de empeño, donde la empleada se ostentó como dueña de los objetos. Personal del establecimiento y la apoderada legal del negocio confirmaron la operación, lo que fortaleció la carpeta de investigación contra la mujer.

Vincularon a proceso por robo calificado en Querétaro

En audiencia inicial, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión, el juez determinó la vinculación a proceso por robo calificado. Como medidas cautelares, le impuso presentación periódica ante la autoridad judicial y sometimiento a vigilancia de una institución designada por el juzgador.

La calificativa del delito derivó de la relación de confianza entre la imputada y la víctima, al tratarse de una empleada con acceso directo al domicilio. El monto de lo sustraído —superior a 43 mil pesos— reforzó la gravedad del ilícito.

La Fiscalía General del Estado indicó que las investigaciones continuarán para fortalecer los elementos de prueba en la carpeta. Hasta el momento, no se informó si existen más afectados por hechos similares vinculados a la imputada.

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